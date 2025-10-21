Konačno riješen veliki spor između Splita i Kaštela? Željeznica do aerodroma ići će uz D8, Ivanović poručio: "HŽ još nije sve iskomunicirao, a poslali smo im prije dvije godine..."

Projekt željezničkog povezivanja Splita i Zračne luke Split preko Kaštela već godinama je jedno od najvažnijih prometnih pitanja u Dalmaciji. Radi se o modernizaciji postojeće pruge od Splita do Kaštel Starog, te izgradnji nove dionice do zračne luke. Iako je projekt još 2018. proglašen strateškim, realizacija je višekratno zapinjala na relaciji Split – Kaštela – HŽ, a glavni razlog bile su razlike u viđenju gdje bi pruga trebala prolaziti.

Gdje je nastao problem?

Najveći prijepor pojavio se oko same trase. Grad Kaštela od početka je tražio ukop pruge kroz donja Kaštela ili barem trasu uz brzu cestu D8, smatrajući da bi izgradnja kroz gusto naseljeno priobalje značila novu barijeru i dodatnu buku. HŽ je ukop procijenio na 10–20 milijuna eura po kilometru, što je trošak koji bi višestruko povećao ukupnu vrijednost projekta i ugrozio EU-financiranje. Kao kompromis, HŽ je predložio "četvrtu varijantu" – nadzemnu prugu na stupovima uz D8, čime bi se smanjili imovinsko-pravni problemi i ubrzala procedura.

Kaštela su s druge strane inzistirala da trasa ne ide preko zaštićenog područja Gospe od Stomorije te Biblijskog vrta, pa su odbile ranije varijante koje su zahvaćale to područje.

Politički kontekst

Činjenica da se radi o prostoru u kojem HDZ ima vlast u svim ključnim gradovima i na županijskoj razini svakako je olakšala postizanje dogovora. Dugo godina su tinjala natezanja, javna prepucavanja i međusobna optuživanja o opstrukcijama, no dogovor o trasi uz D8 danas se predstavlja kao konačno rješenje prihvatljivo svima.

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović danas je vrlo jasno potvrdio da je dogovor oko trase postignut, te da Kaštela više ne vide prepreku za realizaciju projekta: "Mi smo prije dvije godine Hrvatskim željeznicama, odnosno HŽ Infrastrukturi predložili koja je to trasa, a to je trasa ili ispod D8 ili nad D8. Mislim da je to na neki način već komunicirano i usuglašeno, što se tiče Grada Kaštela. HŽ vjerojatno to još nije do kraja iskomunicirao, možda su se bavili nekim drugim poslovima i projektima. Mislim da su s time upoznati i kolega Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita, i Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije. To bi bila nekakva trasa na D8 koja bi bila od koristi Kaštelanima, ali i turistima koji bi koristili željeznički promet", izjavio je Ivanović.

Što dalje?

S ovim dogovorom očito je uklonjena najveća politička prepreka – pitanje trase kroz Kaštela. Za sada je jasno tek jedno – nakon godina zastoja, javnih prozivanja i nesuglasica, gradovi su se usuglasili da buduća pruga ide uz D8, a to bi mogao biti preduvjet da Split i Zračna luka konačno dobiju željezničku vezu kakvu turizam i lokalno stanovništvo već odavno traže.

No, prema navodima gradonačelnika Ivanovića, uz sve se još očekuje i službeni odgovor HŽ-a, koji – kako on kaže – vjerojatno do kraja nije iskomunicirao sve detalje ovog rješenja.