Započeli su radovi na projektu koji bi trebao prometno rasteretiti splitski bazen!

Početak radova na dogradnji Pomorsko – putničkog terminala Resnik Divulje obilježen je radnim sastankom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je župan Blaženko Boban kao domaćin ugostio ravnatelja Lučke uprave Split Vicu Mihanovića, gradonačelnike Splita i Kaštela Tomislava Šutu i Denisa Ivanovića i direktora Zračne luke Sveti Jeronim Josipa Čorića.

Kako smo već izvijestili, pomorsko-putnički terminal Resnik Divulje se produžuje za 53 metra, širok će biti 6 metara, dobivaju se tri nova veza, duga po 40 metara, projekt vrijedi 3.4 milijuna eura, s PDV-om. Čak 85 posto projekta financirat će se iz fondova Europske unije, ostatak će osigurati Vlada RH iz državnoga proračuna.

Radovi će trajati 25 mjeseci, izvršit će ih "Pomgrad". Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban je predstavio, kako je sam kazao, sa zadovoljstvom projekt, jer od njega očekuje za ovaj dio županije veliku korist. "Izgradila se Ribarska luka Brižine , u tijeku su radovi na Ribarskoj luci Komiža, baš su se zahuktali, to nas raduje. Ovaj projekt ima za cilj rasterećenje cestovnog prometa u aglomeraciji Split. Idućih par mjeseci će biti realiziran i projekt povezivanja Trogira, Splita i Omiša dužobalnom linijom, ali i povezivanje Omiša s otokom Bračom", kazao je župan.

Sve nabrojano, dodao je, očekuje u punoj funkciji do iduće turističke sezone. Ravnatelj Lučke uprave Split Vice Mihanović prikazao je projekt u brojkama. "Godine 2024. imali smo na ovom pristaništu dvije tisuće 'ticanja' brzih brodova, izgradnjom dodatna tri veza ta će brojka biti znatno veća", plastično je pojasnio ravnatelj, dodajući kako će budući gat biti 53 metra dug, šest metara širok.

"'Pomgrad' je izvođač i u roku od 25 mjeseci će dovršiti posao", kazao nam je, naglašavajući kako projekt vrijedan 3.4 milijuna eura (s PDV-om) neće koštati Lučku upravu, gradove niti županiju "niti eura". Naime, osigurano je 85 posto sredstava iz kohezijskih fondova Europske unije, dok će ostatak osigurati Vlada Republike Hrvatske iz državnog proračuna.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta drži kako je projekt nadogradnje luke velik iskorak i za grad Split u prometnom smislu. "Intenzivno surađujemo, objedinjeni smo u sagledavanju svih sastavnica prometa. Promišljamo i željeznicu i brodski prijevoz, očekujemo i prijedlog cestovne trase kroz Kaštela, sagledavamo mogućnost izgradnje Park&Ride garaže u Solinu, kako bi promet prema Splitu bio što manji", kazao je gradonačelnik.

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović apsolutno podržava projekt izgradnje terminala, jer, kako je rekao, time će se tranzit kroz Kaštela rasteretiti. "Blizu smo 4 milijuna putnika u Zračnoj luci, sigurno je ako dio njih pređe na morski promet da će manje gužve biti kroz Kaštela i na Solinskoj širini, kroz narednih par godina nadam se kako ćemo zaokružiti cijelu prometnu priču", rekao je.

Zadatak Grada Kaštela je i dovršiti prometnicu do budućeg terminala, u čemu će im pomoći Županija. Riječ je o pristupnoj cesti dugoj svega 800 metara. U tijeku je izrada studije izvodljivosti, pa je realno očekivati kako će i prometnica biti gotova do dovršetka izgradnje samog terminala.

Direktor Zračne luke Sveti Jeronim Josip Čorić kazao je kako od početka podržava ovaj projekt.

"Kod realizacije ove investicije odlučni smo i sufinancirati izgradnju ceste do novog terminala i darovali smo dio zemlje za nju", otkrio je novinarima.

Splitska Zračna luka i dalje ruši sve rekorde, ove godine njome je prošlo 3.8 milijuna putnika, znakovito je kako vršno opterećenja u sat vremena zna biti i do dvije tisuće putnika.

Cilj izgradnje terminala je prebaciti putnike s prometnica na more, da do otoka iz Zračne luke odlaze brzim plovilima, time izbjegavaju gužvu na prometnicama koje vode do splitske Gradske luke.

Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti, tako da će infrastruktura biti prilagođena osobama s invaliditetom i drugim ranjivim skupinama. "Lučka uprava Split izražava iskrenu zahvalnost Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kao i Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Kaštelima na potpori u provedbi ovog značajnog projekta", kazao je na kraju ravnatelj Mihanović.