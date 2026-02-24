Željeznica će se graditi iznad magistrale u Kaštelima?! Butković otkrio detalje o trasi koja izaziva "buru"

Stigao je potpredsjednik Vlade i najdugovječniji ministar ikad (!) Oleg Butković u ‘radni i prijateljski posjet’ Splitu. Obišao je najznačajnije projekte prometne infrastrukture u okolici Splita, a onda je, nakon sastanka kod župana Bobana, stigao i do Banovine…

Pa je okupljene medije domaćin, dakle gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, obavijestio o temama na sastanku, iskoristivši priliku da spomene brojne planove na splitskom području, od novog ulaza/izlaza iz trajektne luke, izmještanja kolodvora na Kopilicu, ‘Park&Ride’ projekta na Lovrincu, mosta do Kaštela,… Nije izdržao poteštat nego je malo ‘bocnuo’ bivšeg gradonačelnika Ivicu Puljka, kao kod njega je sve bilo u planovima i na papiru, dok se eto sad stvari zapravo i rade. Makar, moramo reći, nama je sve ovo što je nabrojao Šuta praktički izgledalo identično kao i kad bi bivši prvo čovjek Grada Splita održavao presice tijekom kojih bi upoznavao medije i građane u kojim su fazama razni projekti… Dakle, za sada se nije puno promijenilo, sve je to još dosta imaginarno.

A što se tiče ministra mora, prometa i infrastrukture, i on je krenuo nabrajati buduće projekte, samo da bi naletio na svojevrsnu ‘minu’ u vidu pitanja splitskih novinara. Sa županom je spomenuo brzu željezničku liniju Split – Zagreb, ali i povezivanje prugom Splita i aerodroma na Resniku, što je plan ima tome već prilično godina. Čini se da je određeni problem u kaštelanskoj gradskoj upravi – nota bene, na sastanku nije bilo gradonačelnika Kaštela već njegova pročelnica – gdje žele i slažu se isključivo s jednom (od četiri predložene, moguće) varijantom: da pruga ide iznad Jadranske magistrale, ali doslovno iznad D8, na stupovima! Za tu su se varijantu odredili u Gradu Kaštelima, potvrdio je i župan Blaženko Boban!

Iz prve se nećkao potpredsjednik Vlade to reći, kao nisu tu predstavnici Kaštela, mora se pričekati dovršenje Studije koja će reći je li ta trasa prihvatljiva za europsko financiranje ili nije, no suočen s pitanjima na koncu je popustio. Dodao je i kako će se gledati ta opcija pa ako se može financirati sredstvima EU, onda odlično, ako ne može, onda će se razmatrati opcija da cijeli trošak bude iz proračuna ili će se tek onda gledati neka druga varijanta koju bi europski birokrate bili voljniji financirati. Ali uglavnom, sve je još u planovima, čak su četiri moguće varijante, trase, može biti ovako, a može biti i onako.

"U svakoj luci postoji red..."

Nije tako opušteno s izvođenjem nove ceste Split – Omiš, nove trase dignute par stotina metara sjeverno od Jadranske magistrale (ne one u smjeru Kaštela, nego prema jugoistoku), koja je već odobrena za financiranje te su za neke dionice već i odabrani izvođači. Tu je pak problem, prema novinarima, to što se radi nova luka u Krilu Jesenice, luka otvorena za javni promet, iako se zapravo ta luka radi samo za siguran zimski smještaj sveudilj rastuće flote mini-kruzera tamošnjih pomorsko-turističkih neimara…

-Ne gradi se luka za njih. U svakoj luci postoji red pa će postojati i u toj, i postoji broj vezova sukladno projektu, maritimnim studijama. Ljudi mogu kupovati brodova koliko god hoće, ali ne može nitko imati prednost. Nitko neće dobiti vez u toj luci zato što je tu rođen ili se bavi nekom djelatnošću, bez da prođe prethodne procedure. Ilegalna gradnja je jedna stvar, to je predmet eventualnih drugih postupaka, a gradnja luke je sasvim drugo, jer postoji potreba za gradnjom luke otvorenom za javni promet kojom će upravljati Županijska lučka uprava. - rezolutno je prebacio odgovornost za broj vezova (koji je navodno već u projektu nedovoljan za potražnju na tom prostoru) na županijske institucije ministar Butković.

Ali dobro, potrajat će i dok nova brza cesta kroz Gornju Podstranu, odnosno iznad Omiša stigne do Krila Jesenice, pa i dok se tamo sagradi nova luka na mjestu sadašnje, ilegalno rađene, tako da još ima vremena (u)planirati još jednu, dodatnu luku pored ove, značajno sufinancirane europskim novcem...