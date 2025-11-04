Iskusni pripadnik Torcide jedan je od trojice koji se nalazi u policiji. I nije 'mlada osoba'

Splitska policija tijekom utorka pronašla je i privela tri muškarca za koje sumnja da su kao dio grupe od pedesetak ljudi u ponedjeljak u večernjim satima sudjelovali u upadu u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje se u organizaciji Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" održavao program Dana srpske kulture, javlja Slobodna Dalmacija.

Radi se o osobama starima 59, 54 i 43 godine tako da, barem za sada, ne stoji teza da se radi o "mladim ljudima" koji su, kako su to na Facebooku naveli iz DP-ovog ogranka Splitsko-dalmatinske županije kada su izrazili "punu podršku hrabrim mladim ljudima koji su na pristojan i dostojanstven način izrazili svoje građansko neslaganje s provokativnim skupom i prekinuli ga".

Trojica među kojima je, doznaje Slobodna, i bivši pripadnik pričuvnog sastava Specijalne policije i iskusni pripadnik Torcide Krešo Baturina i svojedobno predsjednik kluba navijača “Torcida-Sućidar”, čije se lice vidi na jednoj od objavljenih snimaka, nalaze se cijelog dana na kriminalističkoj obradi zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja iz mržnje, a policija i dalje intenzivno radi na otkrivanju i ostalih članova grupe.

Po Kaznenom zakonu, za nasilničko ponašanje koje se počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, propoisana je zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina.