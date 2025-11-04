Close Menu

Splitska policija: Uhićena jedna osoba, u prostorijama policije nalaze se još dvije osobe koje se dovode u vezu s događajem

Novi detalji iz policije

Splitska policija oglasila se o sinoćnjem incidentu ispred objekta kotara Blatine–Škrape, gdje je skupina huligana u večernjim satima narušavala javni red i mir te spriječila održavanje planirane manifestacije.

Kako navode iz policije, od sinoć se provodi kriminalističko istraživanje vezano uz događaj.

„Do sada poduzete mjere i radnje rezultirale su time da je jedna osoba uhićena te se nad njom provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti“, poručili su iz splitske policije.

Dodaju i da se u službenim prostorijama policije trenutno nalaze još dvije osobe koje se dovode u vezu s incidentom.

