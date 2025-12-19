Internet gori od podneva: 6406 ljudi ispred nas čeka Thompsonove karte

Prodaja ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona u Splitu službeno je započela točno u podne.

Velika navala, a mi smo 6406. u redu i čekamo da dođemo na red. Strpljenje na maksimumu!

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetimo, Thompson je putem svoje službene Facebook stranice najavio je nove koncertne nastupe početkom 2026. godine. S velikim zadovoljstvom obznanio je kako će održati koncert u Splitu, i to u Sportskom centru Gripe, 16. siječnja 2026. godine.

Uz splitski koncert, Thompson će nastupiti i u Poreču, gdje je koncert zakazan za 10. siječnja 2026. godine.

Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio, kao i na svim Entrio prodajnim mjestima. Stoga, ne čudi ni velika gužva na prodajnim mjestima, kao i u virtualnoj čekaonici.