Thompson najavio koncert u Splitu, u petak točno u podne kreće prodaja ulaznica

Marko Perković Thompson putem svoje službene Facebook stranice najavio je nove koncertne nastupe početkom 2026. godine. S velikim zadovoljstvom obznanio je kako će održati koncert u Splitu, i to u Sportskom centru Gripe, 16. siječnja 2026. godine.

Uz splitski koncert, Thompson će nastupiti i u Poreču, gdje je koncert zakazan za 10. siječnja 2026. godine.

Prodaja ulaznica za oba koncerta započinje u petak, 19. prosinca 2025. godine, točno u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne putem sustava Entrio, kao i na svim Entrio prodajnim mjestima.

Očekuje se velik interes publike, s obzirom na popularnost Marka Perkovića Thompsona i njegove koncertne nastupe diljem Hrvatske.