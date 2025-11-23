Imoćani mogu odahnuti, voda se počela vraćati u Modro jezero: "Hvala Bogu da nije dugo trajalo"

Modro jezero, jedan od najpoznatijih prirodnih simbola Imotske krajine, sredinom studenog potpuno je presušilo. Ovaj prirodni fenomen je tim zanimljiviji jer se presušivanje dogodilo u studenom – mjesecu koji u prosjeku donosi najviše kiše na Jadranu. Očito ne i ove godine, bar je tako bilo do aktualnog tjedna.

Međutim, obilne kiše i snijeg koji su pali posljednjih dana, ne samo u Dalmaciji, nego i Hercegovini, uvjetovale su preobrat s hidrološkom situacijom, a u nedjelju je voda počela izvirati iz jezera nakon više od tjedan dana suhog dna.



Video: Radio Imotski

"Baš danas bio ujutro, je je puni se puni", "Ništa od baluna? Može se na vaterpolo", "Hvala bože da nije dugo bilo bez vode", "Nije se uspila ni utakmica doli odigrat", "Priroda odradila svoje", - samo su neki od komentara Imoćana na povratak vode u jezero.

Zašto se dogodilo presušivanje?

Presušivanje Modrog jezera samo po sebi nije nepoznato, no posljednjih desetljeća događa se sve učestalije. Krški sustav u kojem jezero "živi" izrazito je osjetljiv: voda dotječe podzemnim pukotinama, ali istim putem i nestaje.

Kad padalina nema dovoljno, a podzemni dotoci oslabe, jezero se povlači sve dublje – dok ne ostane potpuno suho. Zabilježeno je da se jezero u zadnjih deset godina ispraznilo više puta nego u cijeloj prethodnoj polovici stoljeća.

Zašto je studeni posebno zabrinjavajući

Ovakav scenarij u studenom mnogo govori: vodeni sustav jezera nije se uspio obnoviti ni u razdoblju kada padaline normalno pune sve krške akumulacije. To otvara pitanja o dugoročnim promjenama – od klimatskih trendova do mogućih geoloških promjena unutar same vrtače.