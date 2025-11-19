Vukodlaci i Vilenjaci neće u Modro jezero, evo zbog čega

Sredinom studenoga Modro jezero u Imotskom ponovno je presušilo, što je prirodna pojava koja se ciklički ponavlja, premda je ove godine stigla nešto kasnije nego inače. Iako je presušivanje jezera uvijek zanimljiv događaj koji privlači pozornost mještana i posjetitelja, ove jeseni ono nije donijelo i jedan od najveselijih lokalnih rituala – tradicionalnu nogometnu utakmicu između Vukodlaka i Vilenjaka.

Naime, unatoč tome što se jezero povuklo i površinski ostalo bez vode, dno se nije uspjelo dovoljno osušiti. Na pojedinim dijelovima teren je bio blatnjav.

Uz to, meteorološke prognoze najavljivale su obilnu kišu, što bi dodatno pogoršalo stanje dna jezera i stvorilo potpuno neprikladne uvjete za igru. Zbog svega toga tradicionalna utakmica je – odgođena za neku drugu priliku.

Utakmica Vukodlaka i Vilenjaka, koja se tradicionalno održava samo kada Modro jezero u potpunosti presuši, jedan je od najprepoznatljivijih imotskih običaja. Ne samo da okuplja lokalno stanovništvo, nego privlači i brojne turiste, znatiželjnike i ljubitelje neobičnih sportskih manifestacija.

Kako je presušivanje jezera nepredvidivo i ovisno o vremenskim prilikama, ostaje neizvjesno hoće li se uvjeti za odigravanje utakmice stvoriti kasnije ove zime ili tek dogodine.

OVDJE pogledajte kako jezero izgleda prije obilne kiše.