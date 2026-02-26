Imamo dobru i lošu vijest: Radovi na Poljičkoj bliže se kraju, ali...

Klasika, imamo jednu dobru i jednu lošu vijest. Vezano naime uz radove na Poljičkoj cesti kod bolnice na Križinama, smjer prema istoku odnosno prema izlazu iz Splita...

Kao što možda već znate ili ste bili ti sretnici koji su u posljednjih desetak dana upali u prometne gužve na prometnicama u tom dijelu grada, na Poljičkoj se od petka prije evo gotovo dva tjedna, odvijaju radovi na vodovodnoj infrastrukturi.

Tog petka je pukla vodovodna cijev, grdo je to izgledalo, no u petak predvečer uspjeli su sanirati kvar iz ViK-a. Pa je došao vikend, nije se radilo, a u ponedjeljak ujutro se trebala odraditi koordinacija između HC-a, ViK-a, Pointa te ostalih uključenih - dogovor je pao da će se promijeniti dotrajale cijevi u nešto većoj duljini, stotinjak metara, kako bi se izbjeglo novo puknuće stare infrastrukture za figurativni koji dan. E sad, zašto se eventualno nije samo sanirao kvar, a onda planiralo zahvat na starim vodovodnim cijevima u većoj duljini, koji bi se odradio uz najavu, preusmjerenje prometa i eventualno sufinanciranje EU, to je pitanje bez odgovora...

Kako bilo, radovi su prošli tjedan nastavljeni preko dvije prometne trake od postojeće tri na Poljičkoj, tako da se promet iz smjera grada i iz ulice Bruna Bušića, koji su također išli prema istoku, sve to vrijeme odvijao uz česte gužve. Nastavili su se radovi evo i ovaj tjedan, što nas dovodi do dobre vijesti: kažu nam iz ViK-a kako se danas, u četvrtak, polažu nove cijevi koje će se pustiti u probni rad pa ako sve bude u redu, iz tvrtke Point će zatvoriti rupu, nanijeti asfalt i pustiti u promet dionicu Poljičke malo prije skretanja za bolnicu Križine! Doznajemo kako će im za dovršenje posla trebati cca dva dana, što je dakle dobra vijest.

Loša je pak što je danas četvrtak. Prethodna dva vikenda naime na ovom gradilištu nije bilo radnika, strogo se poštivao petodnevni radni tjedan. Za razliku od druge gradske tvrtke, Parkova i nasada, koji su baš prošli vikend, usred svete nedjelje, postavljali hortikulturu, palme konkretno, uz prometnice na izlazu iz grada - dakle, kod njih se ima za platit prekovremene. Pa je nekako teško očekivati da će Splićani ponedjeljak dočekati bez prometnih gužvi i gubljenja živaca u ovom dijelu grada...