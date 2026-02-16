Hvala svima na prometnim gužvama! Previše je bilo platiti prekovremene za vikend...

Hvala svima, eto baš hvala! U ime stotina, ako ne i tisuća nanerviranih Splićana zahvaljujemo odgovornima, od poslovođe preko direktora do cijele gradske uprave i gradonačelnika Splita, na fantastičnom rješavanju naizgled banalnog infrastrukturnog problema.

Nevjerojatno brzom i učinkovitom. Jer što? Još u petak predvečer je ispod asfalta Poljičke ulice (za one koji ne znaju, jedna od najprometnijih i najvećih splitskih prometnica), malo prije skretanja za bolnicu na Križinama kad se Poljički izlazi iz Splita, pukla vodovodna cijev. Stvorilo je to određene probleme i štetu u tih par sati, no hitna je bila reakcija pa je spriječeno daljnje curenje vode. Odmah se krenulo u sanaciju, svaka čast. Kako su dvije pozamašne rupe u asfaltu napravljene na Poljičkoj nakon križanja s Bušićevom, kod popularnog fast-fooda, tako su istina odmah i najavljeni radovi zbog kojih će dvije od tri prometne trake Poljičke biti zatvorene!

I zasad sve ok, sve obavljeno kako i spada, događaju se ovakve nezgode, dotrajale su vodovodne cijevi, što ćemo sad...

Međutim, gotovo punih 48 sati - najmanje od subote oko podneva do ponedjeljka ujutro - na tom 'gradilištu' nije bilo žive duše, jedan bagerić je onako usamljeno čuvao stražu, a vjetar nosio oznake na cesti koje su upozoravale vozače da tri trake odjednom ulaze u samo jednu...

I naravno, u ponedjeljak ujutro s povratkom radnih ljudi u grad i uobičajenih aktivnosti na cestama, na toj dionici došlo je do totalnog kolapsa i (očekivanih) prometnih gužvi. Stoga ponovno u ime svih vozača pa i pješaka koji su se zatekli na ovoj dionici još jednom zahvaljujemo svima odgovornima. Hvala što je bilo previše osigurati nekoliko tisuća eura više u gradskom proračunu ili budgetu komunalne tvrtke za prekovremene sate, za sitan novac kojim bi se platio rad subotom navečer i nedjeljom, kada se mogla ova cijela situacija sanirati brzo i bezbolno za sve Splićane.

Ovako, hvala što ste tu mogućnost izbjegli i hladnokrvno odgodili posao na Poljičkoj za ponedjeljak ujutro iza osam sati, uz zatvorene dvije od tri trake, i tako osigurali ovaj prometni krkljanac i gubitak živaca i zarade svim uključenima. A svima ostalima savjetujemo izbjegavanje prometa preko ovog dijela grada...