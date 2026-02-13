Poljička pod vodom. Pukla vodovodna cijev, pogledajte kako sve izgleda

Puknuće vodovodne cijevi izazvalo je u večernjim satima probleme u prometu na Poljičkoj cesti u Splitu, u blizini Prime 3.

Prema informacijama s terena, voda se izlila na kolnik, zbog čega je promet otežan i usporen. Vozačima se savjetuje dodatan oprez zbog mokrog i skliskog kolnika, kao i mogućih privremenih regulacija prometa kada krene sanacija kvara.

Građanima se preporučuje, ukoliko su u mogućnosti, korištenje alternativnih pravaca kako bi izbjegli zastoje na Poljičkoj cesti.