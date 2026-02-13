Voda krenula van, podigao se asfalt i vozilo "nasjelo" na njega: "Na prvu sam mislio da sam nasjeo na šahtu, a sad ne mogu ni naprijed ni natrag"

Puknuće vodovodne cijevi izazvalo je u večernjim satima probleme u prometu na Poljičkoj cesti u Splitu, u blizini Prime 3.

Prema informacijama s terena, voda se izlila na kolnik, zbog čega je promet otežan i usporen. Vozačima se savjetuje dodatan oprez zbog mokrog i skliskog kolnika, kao i mogućih privremenih regulacija prometa kada krene sanacija kvara.

Srećom, nitko nije ozlijeđen. Jedan vozač je svojim vozilom "nasjeo" na asfalt koji se podigao i pukao pod silinom vode koje je krenula van.

"Ovdje je pukla cijev, bilo je puno vode. Ja sam dolazio od dole, vozio sam srednjom trakom jer nisam vidio šta je na cesti. Na prvu sam mislio da je šahta i da sam na nju nasjeo, ali evo digao se asfalt. Sad ne mogu ni naprid ni nazad. Zvali smo vučnu službu pa će ga odignit jer ne možemo otući asfalt. Bila je tu poplava, ali zatvorili su cijev tako da više nema vode", kaže nam vozač koji je svojim vozilom zapeo za asfalt, inače zaposlenik Županijskih cesta.

Inače, dvije trake u smjeru izlaza iz grada zatvorene su za promet, javlja naš reporter s terena.

Na mjesto događaja stigla je i policija, a uskoro će krenuti i sanacija kvara.