Igrači: ''Mi smo htjeli doček s Thompsonom, ljudi iz saveza su rekli da će tako biti ili nikako''

Prava drama viđena je oko dočeka hrvatskih rukometaša, koji su nakon bronce na Europskom prvenstvu gotovo ostali bez dočeka na glavnom zagrebačkom trgu.

Presretni su što je bilo dočeka

Na kraju je do dočeka došlo te su na njemu prisustvovalo 65 tisuća ljudi koje su htjele vidjeti svoje heroje, a među zadnjima je među njima ostao Matej Mandić, koji je podijelio veliki broj autograma, a onda i porazgovarao sa Stipom Sladoljevim za Dnevnik Nove TV.

"Ovo je predivan osjećaj, ostvarenje snova. Srce je puno, emocije su malo pomiješane. Hvala svima što su došli u ovako velikom broju.

Na kraju se ispunila naša želja da bude dočeka i evo, ostvarilo se. Stvarno smo sretni i ponosni", rekao je Mandić.

Igrači su rekli da je Thompson njihova želja

Nakon što je jučer doček otkazan, danas je došlo do preokreta te je ipak održan, a zanimljivo je bilo sve što se događalo. Naime, jučerašnja vijest bila je ta igrači ne žele doček bez prisustva njihova omiljena pjevača.

Sladoljev je Mandića pitao kako to da je bila baš tako stroga dvojba, ili s Thompsonom ili nema dočeka.

"To je pitanje za savez. Mi smo htjeli doček s Thompsonom, ljudi iz saveza su rekli da će tako biti ili nikako. Mi smo stali iza toga, hvala Bogu da se tako ostvarilo. Sve je prošlo kako treba, nadam se bez ikakvih incidenata i nadam se da će svi živi i zdravi doći svojim kućama", rekao je Mandić.

Mandić je među zadnjima ostao na trgu te je podijelio veliki broj autograma, sve s osmijehom na licu i tako se zaključio još jedan veliki dan hrvatskog sporta. Onaj gdje smo proslavili još jedan veliki uspjeh.