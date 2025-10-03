Igor Skoko (Centar): "Željko Kerum je stvarni gradonačelnik Splita"

Igor Skoko iz stranke Centar reagirao je na vijest da Željko Kerum postaje predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Žnjan.

"Demonstracija (ne)moći. Svaka opcija kada preuzme upravljanje, npr. gradom ili državom, napravi poteze kojim želi pokazati na koji način će raditi i u kojem smjeru građani mogu očekivati da će ići. Mi smo se zato, kad smo preuzeli upravljanje gradom, odmah obračunali s neredom koji je vladao Splitom. Nakon toga, svima je sve bilo jasno.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nova vlast je povukla svoje poteze jučer i danas. Željko Kerum je jučer upao s pilom na Marjan, pa brutalno izvrijeđao zaposlenika gradske ustanove koji je samo inzistirao na poštivanju zakona i procedura. A danas nas je obavijestio da preuzima Nadzorni odbor Žnjana. Iz ove demonstracije moći Željka Keruma možemo izvući 2 jasna zaključka:

1) Željko Kerum je stvarni gradonačalnik Split, i Tomislava Šutu od sada treba titulirati kao dogradonačelnika. Njegova nemoć je tolika da nije smogao snage niti da deklarativno osudi jučerašnje nasilje.

2) Slijede nam 4 godine potpunog divljaštva i otimačine javnog dobra u režiji Željka Keruma uz podršku HDZ-a. Quo vadis Splite", napisao je Skoko.