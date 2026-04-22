Eksplozija u pothodniku u Splitu: Jedna osoba smrtno stradala, nema elemenata kaznenog djela

Sinoć, 21. travnja 2026. godine, nakon zaprimljene dojave o eksploziji u pothodniku u Splitu, nadležne službe odmah su uspostavile osiguranje te blokirale šire područje mjesta događaja. Na teren su izašle sve žurne službe, a očevid je obavljen uz nazočnost zamjenika županijskog državnog odvjetnika.

Tijekom očevida potvrđeno je kako je u ovom događaju smrtno stradala jedna osoba. Prema dosad prikupljenim informacijama, u konkretnom slučaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela.

Tijelo preminule osobe prevezeno je na odjel patologije, gdje će biti provedena sudsko-medicinska obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Nadležne institucije nastavljaju s prikupljanjem svih relevantnih informacija kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti ovog događaja.