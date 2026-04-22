VIDEO Novi film o sudbini Poljuda: Fabijanić predstavio viziju obnove stadiona

Arhitekt Nenad Fabijanić na svom je YouTube kanalu objavio film "Poljudska scena rediviva", u kojem prvi put cjelovito predstavlja polazišta zaštite i obnove stadiona Poljud, jednog od najprepoznatljivijih simbola Splita i hrvatske arhitekture. Film donosi pregled načela, koncepata i detalja rekonstrukcije, uz snažan naglasak na očuvanje izvornog arhitektonskog rukopisa akademika Borisa Magaša.

Fabijanić u filmu Poljud promatra ne samo kao sportski objekt, nego i kao djelo iznimne kulturne i arhitektonske vrijednosti. Kako se navodi, Magaševo ostvarenje "značajem, dometom i reprezentativnim emaniranjem svoje arhitektonske vrijednosti zaslužuje posebnu pažnju kao priznati reper nacionalne arhitektonske baštine".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poljud kao pitanje baštine, a ne samo infrastrukture

Film "POLJUDSKA SCENA REDIVIVA" nastoji, prema opisu projekta, "rasvijetliti i objaviti polazišta zaštite i obnove stadiona Poljud u Splitu". Time se pitanje obnove stadiona izdiže iznad tehničke ili infrastrukturne rasprave i postavlja u širi okvir očuvanja nacionalne arhitektonske baštine.

U središtu projekta nalazi se ideja da obnova mora biti provedena s punim poštovanjem prema izvornom Magaševu konceptu. Upravo na tome Fabijanić temelji i svoj pristup, ističući da predloženo rješenje nije odmak od izvornika, nego pokušaj njegove dosljedne interpretacije i suvremene revitalizacije.

Fabijanić je u filmu predstavljen kao aktivni voditelj interdisciplinarnog tima za izradu EOPS-a – Elaborata ocjene postojećeg stanja – te kao autor koncepta arhitektonskog idejnog rješenja obnove. U filmu, kako se navodi, "prvi put prezentira načela, koncept, ideju i detalje rekonstrukcije".

Pritom jasno poručuje da vjeruje u ispravnost predloženog smjera obnove. Kako stoji u opisu filma, to čini "uz čvrsto uvjerenje da je namjera, pristup i projektna elaboracija uvjerljiva i u potpunom suglasju s izvornim rukopisom i polazištima akademika Borisa Magaša".

Autorski tim filma

Uz Nenada Fabijanića kao redatelja, na filmu je radio širi autorski i produkcijski tim. Crteže potpisuje Branka Kaminski, tekst Danko Plevnik, 3D video izradio je Davor Pavlović, a fotografije potpisuju Petar Fabijanić i Hajduk Digital. Za montažu su bili zaduženi Joe Pandur i Alfred Kolombo, dok glazbu potpisuje Joe Pandur.

Nadodajmo na kraju da objava filma dodatno aktualizira i osjetljivo pitanje autorstva nad Poljudom, osobito u kontekstu obnove jednog od najvažnijih modernističkih stadiona u Hrvatskoj. Fabijanić se u javnosti pozicionira kao arhitekt koji polaže autorska prava na Poljud, a sam film može se iščitati i kao stručni, ali i autorski iskaz o tome kako bi buduća obnova trebala izgledati.