Kaštelanke razbile Mladost i zapalile dvoranu: Finale se vraća u život!

U drugoj utakmici doigravanja SuperSport Superlige za prvakinje Hrvatske, odbojkašice ŽOK Ribola Kaštela odigrale su utakmicu za pamćenje i uvjerljivo svladale HAOK Mladost iz Zagreba rezultatom 3:0 (25:16, 25:20, 25:17), čime su izjednačile finalnu seriju na 1:1.

Prepuna gradska dvorana u Kaštel Starom bila je pravi vjetar u leđa domaćim igračicama. Posebnu energiju donijela su djeca iz škole odbojke “Malena” koja su od prvog do posljednjeg poena bodrile svoje seniorke. Uz njih, susret su pratili i gosti – ekipe OK Sloge iz Uskoplja, te odbojkašice Širokog Brijega iz susjedne nam Bosne i Hercegovine, koje su po prvi put imali priliku uživo gledati vrhunsku odbojku – i nisu ostali razočarani.

Na terenu je postojala samo jedna ekipa. Kaštelanke su od samog početka nametnule ritam, dominirale u svim segmentima igre i nisu ostavile aktualnim prvakinjama ni najmanju priliku za povratak. Siguran prijem, agresivan servis i raznovrstan napad te čvrsti blok rezultirali su potpunom kontrolom susreta i čistih 3:0.

Trener Ribole Kaštela Igor Arbutina nakon utakmice je istaknuo:

„Ponosan sam na djevojke. Konačno smo pobijedili Mladost i to na ovakav način – 3:0. Dominirali smo cijelom utakmicom i zasluženo izjednačili seriju. Čestitam svim igračicama na odličnoj izvedbi. Sad ćemo malo proslaviti pa slijedi priprema za Zagreb gdje ćemo ponovno dati sve od sebe.“

Veliko zadovoljstvo nije krila ni igračica Ribole Nina Strize:

„Jako sam sretna što smo pobijedile Mladost. Odigrale smo zaista čvrsto i dominirale tijekom cijele utakmice. Nije mala stvar pobijediti Mladost s 3:0. Čestitam svojim suigračicama na borbenosti i svemu što smo radile da bismo došle do ovog rezultata. Ovo je tek početak – sada je 1:1 i čeka nas teška utakmica u Zagrebu. Nastavit ćemo još jače raditi i dati sve od sebe. Hvala i našim navijačima na nevjerojatnoj podršci.“

Kaštelanke su ovom pobjedom poslale jasnu poruku – finale je daleko od odlučenog. Uz ovakvu igru i podršku s tribina, serija se seli u Zagreb, sve je potpuno otvoreno, a Ribola s pravom vjeruje kako može napraviti još jedan veliki korak prema naslovu prvakinja Hrvatske.