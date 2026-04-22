Vodite psa u Zagrebu bez povodca? Mijenjaju se pravila oko toga gdje će se to moći, ovo su kazne

Grad Zagreb u postupak savjetovanja sa javnosti upravo je uputio dokument važan za vlasnike kućnih ljubimaca, posebice pasa. Oni koji svakodnevno šetaju svoje četveronožne prijatelje znaju da ih ne mogu pustiti s povodca baš svugdje, a prema trenutačno važećim pravilima, postoji 72 lokacije u Zagrebu gdje je to dopušteno. Riječ je o park šumama poput Dotrščine i Grmoščice, parkovima za pse te velikim livadama bez stambenih zgrada u blizini, a šetnja bez povodca u ostatku metropole kažnjava se, piše Večernji.

Prema izmjenama dokumenta koje je Grad upravo pripremio, to bi se uskoro trebalo promijeniti. Popis lokacija više neće biti striktno određen gradskom odlukom, već će ga određivati gradonačelnik, a nalazit će se i na specijalnoj web stranici. Taj će se popis mijenjati po potrebi. Dok gradonačelnik ne donese popis, a najkasnije šest mjeseci od stupanja izmijenjenog dokumenta na snagu, vrijedit će dosadašnja pravila.

Nove izmjene Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama, kako se dokument zove, mijenjaju i određena pravila oko sterilizacije mačaka. Grad sada, kako stoji u dokumentu, planira sufinancirati i sterilizaciju vlasničkih mačaka. Godinama, inače, sufinanciraju kastraciju, a novim promjenama ona se želi dodatno potaknuti. Istovremeno se ukidaju kazne za one koji to nisu učinili.

– Mjera bi se provodila na temelju javnog poziva za iskaz interesa veterinarskih organizacija i veterinarskih praksa za sudjelovanje u subvencioniranom postupku sterilizacije mačaka, o objavi kojeg bi odlučivao gradonačelnik Grada Zagreba za svaku tekuću godinu ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima. Trajnu sterilizaciju slobodno živućih mačaka na gradskim hranilištima provodi Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba. Očekuje se da će ovakva sveobuhvatna prevencija napuštanja mladunčadi dovesti do smanjenja broja nezbrinutih životinja na području Grada Zagreba, a kao krajnji rezultat očekuju se i smanjeni troškovi zbrinjavanja životinja u Gradskom skloništu za nezbrinute životinje u Dumovcu – stoji u obrazloženju. Istovremeno se ukidaju kazne za one koje ne kastriraju ili steriliziraju ljubimce.

Nova verzija dokumenta novčane kazne preračunava iz kuna u eure. Ta kazna za fizičke osobe iznosi od 79,63 do 265,45 eura, a za pravne osobe od 265,45 do 1327 eura. Kazna se izdaje, inače, ako kućni ljubimac ne dobiva hranu, smještaj i ostale osnovne životne uvjete prema njegovim potrebama, ako ga vlasnik ne vodi u šetnju, drži ga na lancu ili u dvorištu, ili ako ga vodi na površine na koje ne smije. Kazna se primjenjuje i ako vlasnik psa vodi bez povodca na mjestima gdje to nije dozvoljeno.