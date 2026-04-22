Sin Meg Ryan i Dennisa Quaida oženio se u tajnosti

Glumci Jack Quaid i Claudia Doumit, kolege sa seta serije "The Boys", navodno su se vjenčali. Prema pisanju stranih medija, 33-godišnji Quaid i 34-godišnja Doumit izrekli su sudbonosno "da" prošle subote, 18. travnja, na intimnoj ceremoniji održanoj na imanju Mona Farm u Braidwoodu u Australiji.

Jack, sin glumaca Meg Ryan i Dennisa Quaida, i Doumit, rođena Australka, viđeni su na fotografijama koje su gosti objavili na Instagramu kako uživaju u prvom plesu. Zabava je održana u šatoru, no fotografije su u međuvremenu uklonjene. Doumit je nosila satensku vjenčanicu boje slonovače s naboranom suknjom i odgovarajućom cvjetnom trakom za kosu. Quaid je odabrao crveni sako u vestern stilu sa zlatnim vezom, piše Index.

Zvjezdana lista uzvanika

Vjenčanju je prisustvovao niz poznatih osoba, uključujući Jackove roditelje, 64-godišnju Ryan i 72-godišnjeg Dennisa. Među gostima su, prema pisanju The Daily Telegrapha, bili i Alec Baldwin, Tom Hanks, Kevin Costner i Henry Golding. Mladencima su se pridružili i kolege iz serije "The Boys" Karl Urban, Colby Minifie i Nathan Mitchell. Par je navodno svoj prvi ples otplesao uz pjesmu "Atlantis" pjevača Donovana.

Druženje u Braidwoodu

Tijekom boravka u Braidwoodu, Quaid i Doumit posjetili su i nepalski restoran Smokey Horse s nekim od svojih gostiju, što je restoran zabilježio objavom na Instagramu.

"Velike čestitke mladencima @jack_quaid i @claudiadoumit, divan ste par i želimo vam beskrajnu sreću u danima koji dolaze! Bilo nam je apsolutno zadovoljstvo ugostiti vas i vjerujemo da su vaša obitelj i prijatelji uživali u našem malom gradu", napisali su iz restorana, dodavši: "Od Hollywooda do Braidwooda, Giddy Up!". Na druženju su viđeni i glumica Colby Minifie, Emily Browning te redatelj Eddie O'Keefe.

Prema The Daily Telegraphu, mladenci su s Jackovim roditeljima odsjeli na imanju Mona Farm. Meg Ryan je kasnije, u ponedjeljak 20. travnja, snimljena u zračnoj luci u Sydneyu. Istog dana, Karl Urban (53) objavio je fotografiju na Instagramu na kojoj pozira u odijelu ispred hotela Hyatt u Canberri uz opis: "Sređen i spreman".

Početak veze

Glasine o vezi Jacka i Claudije prvi put su se pojavile u lipnju 2022., dvije godine nakon što se Doumit pridružila glumačkoj postavi serije "The Boys", kada su snimljeni kako se drže za ruke tijekom šetnje. U popularnoj seriji Quaid glumi tehnološkog genija Hughieja Campbella, dok je Doumit tumačila lik političarke i tajne superzlikovke Victorije Neuman. Njezin lik napustio je seriju 2024. godine.