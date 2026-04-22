Znate li da ove predmete nikada ne smijete imati u autu? Kazne mogu biti visoke

Nered u automobilu mnogi doživljavaju kao isključivo privatnu stvar, no zakon tu povlači jasnu granicu. Predmeti koje držite u vozilu, poput palica, noževa ili sličnih stvari, u određenim okolnostima mogu se smatrati hladnim oružjem – i dovesti vas u ozbiljne pravne probleme, piše HAK.

Prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, hladnim oružjem smatraju se, među ostalim, bokseri, bodeži, sablje, ali i razne vrste palica ili drugi predmeti pogodni za nanošenje ozljeda. Iako spadaju u kategoriju D, za koju nije potrebna prijava, ključ nije samo u posjedovanju – već u načinu na koji se takvi predmeti drže i koriste.

Naime, zakon zabranjuje nošenje oružja na javnom mjestu na način koji može uznemiriti građane. A vozilo, čim sudjeluje u prometu, smatra se javnim prostorom. To znači da, primjerice, bejzbol palica ostavljena na vidljivom mjestu u automobilu može biti protumačena kao predmet namijenjen napadu – osobito ako ne postoji jasan razlog za njezino držanje.

Sudska praksa potvrđuje koliko ozbiljno se takve situacije shvaćaju. U jednom slučaju vozač je kažnjen jer je u automobilu, uz suvozačko sjedalo, imao bejzbol palicu. Iako je tvrdio da mu služi za hobi, sud je zaključio da ju je nosio na javnom mjestu bez opravdanog razloga. Osim novčane kazne, palica mu je i oduzeta.

Kazne za ovakve prekršaje kreću se od 130 do 660 eura, uz mogućnost trajnog oduzimanja predmeta. Važno je naglasiti da nije potrebno prijetiti ili koristiti predmet – dovoljno je da okolnosti upućuju na mogućnost njegove uporabe za napad.

Uz hladno oružje, u kategoriju D spadaju i neki drugi predmeti, poput sprejeva, airsoft i paintball oružja ili električnih paralizatora, pa i njihovo držanje u vozilu može biti problematično ako nije jasno opravdano.

Zaključak je jednostavan: ono što vam se čini kao bezazlen predmet u automobilu može se u očima zakona pretvoriti u ozbiljan prekršaj. Zato vrijedi razmisliti što držite u vozilu – i kako to izgleda drugima.