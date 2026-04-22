Vlasnici hotela Le Meridien Lav kupili i najskuplju nekretninu u Kaštelima. Dvorac Štafileo obnavljaju u heritage hotel

Odien Grupa danas je potvrdila kupnju dvorca Štafileo (poznatog i kao Rotondo), tvrđave iz 16. stoljeća smještene uz more u Kaštel Štafiliću. Dvorac je izvorno izgrađen 1508., a nalazi se neposredno uz Jadransko more, što mu daje rijetku kombinaciju povijesne važnosti i iznimne lokacije na samoj obali.

Odien planira pažljivo obnoviti i repozicionirati renesansnu tvrđavu u intimni luksuzni heritage hotel. Ova akvizicija predstavlja značajno proširenje hotelskog portfelja Odien Grupe na dalmatinskoj obali i dodatno potvrđuje strateški fokus tvrtke razvoj Kaštela kao atraktivne turističke destinacije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Predanost očuvanju jedinstvene baštine

Iako važeća građevinska dozvola predviđa koncept odvojenih stambenih jedinica i komercijalnih prostora, Odien Grupa se obvezala očuvati dvorac kao jedinstvenu, cjelovitu povijesnu cjelinu. Projektom obnove predviđa se transformacija lokaliteta u luksuzni hotel koji poštuje njegovu pet stotina godina dugu povijest i arhitektonsku cjelovitost, osiguravajući da tvrđava ostane nedjeljivi kulturni spomenik, a ne fragmentirani privatni kompleks.

Luksuzni heritage hotel nudit će ograničen broj apartmana, s naglaskom na autentičnu povezanost s povijesnim i arhitektonskim nasljeđem. Svi radovi na obnovi provodit će se u suradnji s nadležnim konzervatorskim odjelom kako bi se osigurali najviši standardi zaštite i restauracije ovog važnog renesansnog spomenika. Projekt odražava dugoročni pristup usmjeren na očuvanje kulturne baštine uz omogućavanje održive i pažljivo planirane komercijalne uporabe.

„Dvorac Štafileo sastavni je dio identiteta Kaštela,” izjavio je Michael Saran, vlasnik Odien Grupe.

„Donijeli smo promišljenu odluku da dvorac sačuvamo kao jedinstvenu cjelinu i pretvorimo ga u intimni heritage hotel na samoj obali mora, kako bismo osigurali njegovu dugoročnu budućnost za lokalnu zajednicu, posjetitelje i buduće generacije te istodobno odali počast više od pet stoljeća dugoj povijesti Kaštela”.

Strateško ulaganje u Kaštela

Projekt Štafileo predstavlja drugu veliku investiciju Odien Grupe u gradu u posljednja tri mjeseca. Grupa također bivši kompleks Zeničkog odmarališta u Kaštel Starom transformira u luksuzni resort s 150 soba koji će poslovati tijekom cijele godine, a čiji je završetak planiran do kraja 2028.

Ovi projekti predstavljaju dvostruki pristup: s jedne strane razvoj velikih premium hotelskih kapaciteta, a s druge stvaranje boutique ultra-luksuznog heritage iskustva. Ova sinergija dodatno učvršćuje poziciju Odien Grupe u transformiranju Kaštela kao jedne od ključnih luksuznih destinacija hrvatskog turističkog tržišta.

„Svaka nova inicijativa koja pridonosi razvoju turizma i aktiviranju vrijednih lokaliteta za nas je pozitivna vijest, posebno kada govorimo o objektima poput kule Rotondo. Kupnju od strane Odien grupe bilježimo kao dobru poslovnu odluku novog vlasnika, a očekujemo da će i u ovom slučaju planovi biti usmjereni na kvalitetan i održiv razvoj, uz uvažavanje interesa lokalne zajednice. Veseli i činjenica da je ozbiljna i poznata investicijska tvrtka ulaganjem u dva iznimno važna projekta prepoznala turistički potencijal Kaštela", naglasio je Denis Ivanović, gradonačelnik Grada Kaštela.