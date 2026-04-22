Lijepa priča iz Splita: Bivši korisnik Dječjeg doma Maestral postao prvostupnik odnosa s javnošću – “Ovaj uspjeh dijeli cijela jedna velika obitelj”

Iz Dječjeg doma Maestral stigla je lijepa i inspirativna vijest koja pokazuje koliko zajedništvo, trud i podrška mogu promijeniti životni put.

Njihov bivši korisnik, Mario Mraović, uspješno je završio studij i stekao titulu prvostupnika odnosa s javnošću.

Uspjeh koji je razveselio cijeli dom

Svoj uspjeh Mario nije zadržao za sebe – podijelio ga je s ljudima koji su godinama bili uz njega, čime je, kako ističu iz doma, uljepšao dan, mjesec, ali i cijelu godinu svima koji su sudjelovali u njegovu odrastanju.

“Ovaj ponos ne dijele samo roditelji, nego i cijela jedna generacija odgajatelja, psihologa, socijalnih radnika, kuharica, spremačica i kućnih majstora koji su mu davali vjetar u leđa”, poručili su iz doma.

Više od ustanove – prava zajednica

Ova priča još jednom potvrđuje da iza svakog uspjeha stoji niz ljudi koji su vjerovali, podržavali i pomagali kada je bilo najpotrebnije. Upravo takvu ulogu u Marijevu životu imao je Dječji dom Maestral – kao mjesto odrastanja, ali i kao oslonac na putu prema samostalnosti.

Poruka nade i motivacije

Marijev uspjeh snažna je poruka i drugoj djeci i mladima koji odrastaju u sličnim okolnostima – da su uz trud, upornost i podršku rezultati itekako mogući.

Iz Dječjeg doma Maestral uputili su mu i javnu čestitku uz želju za puno sreće u svemu što ga čeka u budućnosti.

“Bravo, Mario!” poruka je koja danas dolazi iz Splita, ali i puno šire – kao podsjetnik da se uspjeh mjeri ne samo diplomama, nego i putem kojim se do njih dolazi.