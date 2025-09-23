Hrvatsku potresla smrt novorođenčeta pri kućnom porodu blizanaca: Sada je otkrivena nova šokantna istina o primalji

Početkom rujna Zagreb je potresla smrt novorođenčeta pri kućnom porodu blizanaca, a sada na vidjelo izlaze novi detalji. Uhićena je 69-godišnja austrijska državljanka koja je asistirala pri porodu, a za koju je utvrđeno da već više od 20 godina nema važeću stručnu dozvolu za obavljanje posla primalje, piše Kleine Zeitung, prenosi Index.

Nevažeća licenca i lažni certifikat

Nakon što je žena uhićena 5. rujna zbog sumnje na nesavjesno liječenje, hrvatskim medijima proširila se informacija da posjeduje EU certifikat za rad u inozemstvu. Međutim, Austrijsko vijeće primalja (ÖHG) oštro je demantiralo te navode. "Ne postoji 'međunarodno certificirana' primalja. Takav certifikat ne postoji ni u Austriji ni u Europskoj uniji", poručili su iz Vijeća.

Objasnili su da primalja koja želi raditi u inozemstvu može zatražiti 'Certificate of Good Standing (CoGS)', potvrdu o dobrom statusu, no uhićena 69-godišnjakinja to nikada nije učinila.

Štoviše, takav certifikat joj ne bi ni mogao biti izdan. "Ime i identitet žene potvrdilo nam je Ministarstvo vanjskih poslova. Stoga možemo objaviti da joj je stručna dozvola oduzeta prije više od 20 godina i da od tada nema važeću licencu za primalju u Austriji", priopćio je ÖHG.

Zbog zaštite podataka i činjenice da optužnica još nije podignuta, Vijeće nije smjelo otkriti razloge oduzimanja licence, no potvrdili su da se radi o ozbiljnim povredama struke.

Porodi blizanaca kod kuće zabranjeni i u Austriji

Zakon o primaljama u Austriji jasno definira granice samostalnog rada. U slučaju rizičnih trudnoća, poput višeplodnih, primalja smije raditi isključivo po liječničkom nalogu i u suradnji s liječnikom. Samostalno vođenje kućnog poroda blizanaca, kakav se dogodio u Zagrebu, ne bi bilo dopušteno ni u Austriji jer se višeplodna trudnoća smatra razlogom za isključenje samostalnog vođenja poroda.

Iako kućni porodi u Hrvatskoj nisu izričito zabranjeni, hrvatske primalje smiju raditi isključivo unutar medicinskih ustanova kako ne bi izgubile svoju licencu.

Uhićena 69-godišnjakinja puštena je iz istražnog zatvora 9. rujna i branit će se sa slobode. U slučaju podizanja optužnice i osuđujuće presude, prijeti joj kazna do 12 godina zatvora. Do okončanja postupka vrijedi presumpcija nevinosti.