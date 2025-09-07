Novi detalji o tragediji pri kućnom porodu: "U početku nisu priznali da je to dogovoreno"

Slučaj kućnog porođaja blizanaca koji je završio tragičnom smrću jednog djeteta otvorio je niz pitanja. Prije svega - zašto kod nas kućni porođaj nije reguliran.

"Dijete je u redu, rođeno je s dvije kile i 200 grama, sada bez suportivne terapije, dobro se osjeća. Gospođa ima neke sekundarne promjene koje su ustvari posljedica tog porođaja koji je bio kod kuće", rekao je dr. Vito Starčević, specijalist ginekologije i opstetricije, KBC Zagreb.

Primalja iz Austrije koja je bila na porođaju je uhićena.

"Navodno se radilo o stručnoj osobi što smo mi ustanovili odmah kad smo primili babinjaču, znači ženu koja je rodila jer smo vidjeli da je pupkovina bila podvezana na stručan način. U početku nisu priznali da je to dogovoreni porod kod kuće. Međutim, krim policija je ustanovila pravi slijed događaja", ispričao je dr. Trpimir Goluža, specijalist ginekologije i opstetricije.

Dodao je da bi gotovo sigurno i drugo dijete danas bilo dobro da je porođaj bio u bolnici. U pravilu, liječnici se s ovakvim slučajevima susreću kada nešto pođe po zlu.

"Oni koji si organiziraju taj porod su visoko motivirani da se ne dozna da se porod dogodio kod kuće, tek kod prijave djeteta se može ustanoviti da taj porod nije bio u bolničkoj ustanovi. A koliki je taj broj, koliko je takvih poroda - to bi trebalo pitati u HZZO-u", dodao je Goluža.

U Hrvatskoj porođaj kod kuće nije reguliran, ali nije ni zabranjen. Primalje kod nas rade isključivo u bolnicama pa one koje baš žele roditi kod kuće potraže pomoć preko granice. U Udruzi doula kažu da je pitanje porođaja kod kuće bitno čim prije regulirati.

"Mi nemamo pojma tko nam dolazi u zemlju od primalja, koje su njihove kompetencije te što učiniti kada se nešto dogodi. Zato je izrazito važno da se čim prije regulira", poručila je Anita Budak, predsjednica Hrvatske udruge doula.

Prema podacima koje je pronašao Dnevnik Nove TV, ako se uzme paket usluga primalja iz Austrije poput posjeta prije porođaja, porođajnu njegu, postporođajne posjete i slično, cijene se kreću od 1900 do 3100 eura, ovisno o paketu. Za samo porođaj kod kuće cijene za usluge primalje se kreću od 1600 do 2000 eura.

Budak je upravo iz Beča poručila - austrijski sustav je uređen.

"Ovdje se žene odluče na kućni porod ako zadovoljavaju zahtjeve koji su važni da kućni porod bude moguć, odnosno da imaju kućne porode niskog rizika. One su unesene u sustav i sustav im omogućava da odaberu svoju primalju", rekla je Budak.

Dnevnik Nove TV tražio je odgovor i Ministarstva zdravstva o tome imaju li u planu regulirati pitanje kućnog porođaja i u kojem roku, a njihov odgovor još se čeka.