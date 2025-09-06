Ginekolog o smrti bebe: "Da je porod bio u bolnici, dijete bi sigurno preživjelo"

U noći s četvrtka na petak pri kućnom porođaju preminula je beba. Majka (42) blizance je rađala uz pomoć primalje iz Austrije.

"Očito se radilo o dogovorenom porodu u kući. Radilo se o trudnoći u 34. tjednu, pokušaj poroda kod kuće završio je tako da je jedno dijete živorođeno, jedno mrtvorođeno. Kod poroda posteljice je došlo do komplikacije koja je ugrožavalo zdravstveno stanje majke i pozvana je Hitna pomoć", rekao je za Dnevnik.hr Trpimir Goluža, specijalist ginekologije i opstetricije KBC-a Zagreb.

U šest sati ujutro svi su stigli u bolnicu. Preminulo dijete prebačeno je na patologiju, a majka i druga beba još uvijek su u bolnici.

"Majka i živorođeno dijete su u dobrom stanju, dobro se oporavljaju. Porođajna masa preminulog novorođenčeta pokazuje da je u situaciji da je taj porod vođen u bolnici, to bi dijete sigurno preživjelo i bilo bi u dobrom stanju poslije poroda", ustvrdio je Goluža.

Uključila se i policija i primalja s austrijskim državljanstvom je uhićena zbog sumnje na nesavjesno liječenje.

"Osumnjičena 69-godišnja državljanka Austrije je uhićena i privedena na kriminalističko istraživanje. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičena je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke", objavila je zagrebačka policija.

Siva zona zakona

Kućni porođaji siva su zona zakona – takav porođaj nije reguliran, nije zabranjen, no primalje rade isključivo u bolničkom sustavu.

"Ja bih prije svega htjela ispred cijele primaljske zajednice izraziti sućut obitelji i žaljenje za njihov gubitak. Najveći problem je zapravo to što je sustav zakazao, nema regulirane opcije kućnog poroda. Ako gledamo Europu, sve zemlje imaju dobro uređeno primaljstvo. Moramo biti svjesni da svaka žena ima pravo na izbor gdje želi roditi", napomenula je Maja Rečić iz Hrvatske udruge za promicanje primaljstva.

"Svakako ide prijedlog da se naprave smjernice, odnosno standardi fiziološkog poroda koji će točno sadržavati sve komponente kad žena ima mogućnost i kad je to za nju sigurno, a kada nije", dodala je.

Porođaji kod kuće, dodaje, kod nas nisu toliko česti. Statistika broji samo prijavljene, što je manje od stotinjak na godinu. Jedino mjesto za siguran porođaj, dodaje Goluža, upravo su bolnice.

"Ovakav pokušaj da netko izvan RH dođe u Hrvatsku i porađa po kućama je nešto što nije u skladu sa zakonom i to će se sankcionirati. Uostalom, to je sada na policiji", istaknuo je.

Oglasili su se i iz Ministarstva zdravstva iz kojeg su također objasnili da kućni porod nije reguliran pa je važno da se porođaji odvijaju u za to opremljenim ustanovama. Cijeli slučaj, kažu, ne mogu komentirati prije kraja službene istrage.