Hrebak o Dabri: "Mogao je reći: 'Ljudi, oprostite, kao Ivicu Puljka me ponijelo'"

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak u Hrvatski sabor došao je dići ruku povjerenja za novog ministra Alena Ružića, a pritom se ponovno osvrnuo na Josipa Dabru (DP) i ultimatum premijeru Andrej Plenkoviću.

"Glasat ćemo, znate sve, sve ostaje isto, ultimatuma nema i nikad ga nije bilo, 30 dana je inicijativa, smijemo mi kao HSLS davati inicijative i prijedloge, zvuči jako ozbiljno sad je dosta, cijela Hrvatska je rekla sad je dosta", rekao je Hrebak i dodao da je ovo odgovor na njihov prijedlog, piše N1.

Naglasio je i da liberali nisu za zabrane.

"Mi nismo za zabrane, liberali nisu za zabrane, ali spremni smo razgovarati, mogao je Dabro reći popio sam, ponijelo me kao Peđu Grbina, ali nije. HSLS je stranka principa, prijašnji problemi su se svi riješili, ali ovo ne mogu nadmašiti, ovo je dnk budućnosti hrvatskog društva i točka prekretnice gdje mi svi moramo reći dosta. Nigdje ne piše u programu Vlade da se trebamo baviti ustašlukom i veličanjem Pavelića, mi smo potpisali s HDZ-om, ne DP-om", izjavio je Hrebak.