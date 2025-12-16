Hoće li Šuta smijeniti Keruma s mjesta predsjednika Nadzornog odbora Žnjana? "Moram sve sagledati, što se tiče zakonskog dijela..."

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta (HDZ) je netom nakon što je usvojen proračun stao pred medije.

Mediji su ga pitali kakav je osjećaj kad je presudna ruka bivši SDP-ovac. "Proračun je usvojen, realan je, socijalan i razvojan. I to je najbitnije za Split, da se ostvare stanovi za priuštivo stanovanje, centri za starije i sve ono što smo u programu navodili. Ulaganje je veliko i vide se enormne razlike i oko socijalne politike, održavanja zelenila i čistoće grada. To su naši prioriteti koje želimo ostvariti u narednom periodu", odgovorio je Šuta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pitali su ga i hoće li Željko Kerum ostati predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Žnjan, nakon prometnog incidenta zbog kojega je završio u zatvoru. "Naravno da će se to sve skupa sagledati što se tiče zakonskog dijela, i o tome ću vas izvijestiti", kazao je.

Što se tiče pitanja je li mu prihvatljivo što je Kerum napravio, naveo je da svako ogrješivanje o zakonu šalje lošu poruku. "Ali, i svima se događaju prometne nesreće. Ovdje je riječ da čovjek nije imao vozačku dozvolu, institucije Republike Hrvatske svoj dio posla obavljaju", ustvrdio je.

Na primjedbu kako je Kerum recidivist u prometnim prekršajima, Šuta je odgovorio da je to shvatio iz medija i ponovio da to nije dobro.

Još je medije zanimalo gdje bi gradonačelnik podvukao crtu i rekao da Kerum ne može biti više predsjednik Nadzornog odbora. Ponovio je da će obavijestiti o svemu kada sagleda cijelu situaciju i što konkretno kaže Zakon o trgovačkim društvima.