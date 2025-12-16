Šuta nakon usvajanja proračuna: "On je realan i razvojan. Ulaganja su velika". Puljak: "Koalicija svega najgorega"

Nakon gotovo četiri sata rasprave, na Gradskom vijeću Grada Splita usvojen je Prijedlog proračuna Grada Splita za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Kako se i očekivalo, riječ je o prvom jedinstvenom proračunu HDZ-ova gradonačelnika Tomislava Šute, koji je dobio potrebnu većinu. Podsjetimo, proračun je težak više od 400 milijuna eura.

Gradonačelnik Šuta nakon glasanja istaknuo je kako smatra da je proračun realan i razvojan te da jasno definira prioritete gradske vlasti u narednom razdoblju.

"Proračun je usvojen, on je realan i razvojan. Ulaganja su velika, enormne su razlike. Imamo svoje prioritete i želimo to ostvariti u narednom periodu. Hvala svima što su ovo prepoznali, moj zadatak je sve ovo provesti do kraja", poručio je između ostalog Šuta.

Nakon sjednice, gradonačelnik se osvrnuo i na aktualnu temu vezanu uz Željka Keruma, predsjednika HGS-a, koalicijskog partnera HDZ-a u Gradskom vijeću te predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Žnjan d.o.o., a vezano uz prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao.

"Svima se događaju prometne nesreće, ovdje je riječ o tome da čovjek nije imao vozačku dozvolu. Smatram da to nije primjereno niti dobro. Neka institucije odrade što trebaju odrađivati. Dajte mi nekoliko dana da sagledam cijelu situaciju što se dogodila, pa ću onda imati neki svoj stav", kazao je Šuta.

Puljak: "Ova koalicija je svega najgorega"

S druge strane, oporba nije štedjela kritike. Marijana Puljak oštro je napala vladajuću većinu, dovodeći u pitanje moralni i politički kredibilitet koalicije na vlasti.

"Čovjek je na čelu pravomoćno osuđene stranke za korupciju, čovjek koji je sada u zatvoru i čovjek koji je napravio najveću prevaru birača. Mi smo imali stotine projekata bez ijedne korupcijske afere. Ova koalicija je koalicija svega najgorega i njih će birači kazniti na izborima", poručila je Puljak.

Posebno se osvrnula i na temu doma za starije i nemoćne na Duilovu, koji se planira u hotelu Zagreb.

"Što se tiče doma za starije i nemoćne na Duilovu, mi smo bili za to, ali nije stvar u tome, nego u spašavanju nečije političke karijere. Davno smo govorili da će taj čovjek, Davor Matijević, jednom podržati HDZ", zaključila je Puljak.