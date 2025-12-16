Šuti prošao proračun za 2026. godinu!

Nakon četiri sata rasprave, "Prijedlog proračuna Grada Splita za 2026. godinu, s projekcijama za 2027. i 2028. godinu" prošao je na Gradskom vijeću Grada Splita. Naime, kako je bilo i očekivano, usvojen je prvi jedinstveni proračun HDZ-ova gradonačelnika Tomislava Šute težak više od 400 milijuna eura.

Podsjetimo, najvažnija sjednica za Šutu i vladajuću većinu traje dva dana, a ovog je utorka na red došla rasprava o prijedlogu proračuna za sljedeću godinu, s projekcijama za preostale dvije.

Tijekom glasanja Šuta i vladajuća većina imali su potrebnih 16 ruku. Stranka Centar s partnerima, Jakov Prkić iz Direkta, Marinko Biškić iz Možemo, Franko Kelam iz Mosta te nezavisna Katarina Prnjak, bili su protiv. Za usvajanje proračuna za 2026. godinu glasali su svi vijećnici HGS-a i HDZ-a, Ana Gulić iz Domovinskog pokreta, vijećnik Aris Zlodre iz stranke DOMiNO, vijećnik HSLS-a Hrvoje Bašić i nezavisni vijećnik Davor Matijević.

Podsjetimo, nekadašnji SDP-ovac, a sada nezavisni vijećnik Davor Matijević, koji se od početka smatra ključnim za proračunsku većinu Tomislava Šute, jučer je tijekom konferencije za medije, na kojoj je tema bila prenamjena hotela Zagreb na Duilovu u dom za starije i nemoćne, izjavio da će podržati proračun.

"Podržat ću proračun i mogu reći da sam zbog toga sretan. Puljku sam proračun podržao dva puta, a on me potom samo provlačio kroz blato. Ovo je javni interes; na kritike sam navikao i to me ne zanima. Osjećaj koji sam imao nakon što sam vidio snimku sjednice Vlade RH — taj osjećaj želim svakom gradskom vijećniku u Gradskom vijeću Grada Splita", kazao je jučer Matijević tijekom konferencije za medije, na kojoj je zajedno s bivšim gradskim vijećnikom Antom Zoričićem predstavio projekt hotela Zagreb na Duilovu, koji bi u budućnosti trebao postati dom za starije i nemoćne.

Kako smo jučer pisali, Matijević i Zoričić bit će voditelji tog projekta nakon što su se konzultirali s gradonačelnikom Šutom, a cijelo će vrijeme, kako kažu, na projektu raditi volonterski.