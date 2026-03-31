Hoće li KBC Split dobiti PET/CT uređaj? Evo što kaže ministrica zdravstva na to pitanje

Ministrica zdravstva Irena Hrstić danas je boravila u Splitu gdje je održan radni sastanak Ministarstva zdravstva, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita o unaprjeđenju zdravstvenog sustava s posebnim naglaskom na pripremu za nadolazeću turističku sezonu.

Najavljeno je da će Split dobiti novu bolnicu, a čini se da stiže i novi PET/CT uređaj. Naime, jedini PET/CT uređaj dostupan pacijentima sa šireg splitskog područja u vlasništvu je tvrtke Medikol koja unajmljuje prostor na Križinama upravo od KBC-a. Taj jedini uređaj trenutno je - u kvaru. Upravo zato postavlja se pitanje - kada će KBC Split dobiti taj nužno potreban uređaj.

"Kada je Vlada RH investirala 90 milijuna eura u onkološku opremu, KBC Split dobio je četiri nova linearna akceleratora. Samim time povećao se volumen posla koji možemo odraditi na razini naše onkologije, a pokazala se i potreba za PET/CT uređajem. Želimo ga maksimalno iskoristiti za javne potrebe, da ne bude dijeljen. Imamo velike potrebe jer su onkološke bolesti, nažalost, u porastu. Uputili smo zahtjev Ministarstvu, radimo 'cost benefit' analize. Očekujemo uskoro rezultate analiza s kojima ćemo ići put Ministarstva s jasnim, konkretnim zahtjevima o našim realnim potrebama", kazao je ravnatelj splitskoga KBC-a Krešimir Dolić.

"Usluga PET/CT uređaja je dostupna onkološkim pacijentima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, da to odmah raščistimo da ne dovedemo u strah pacijente kako uslugu neće dobiti. Ravnatelj KBC-a iskazao je potrebu za PET/CT uređajem u javnom zdravstvenom sustavu. Stojim uz to, na ravnatelju je da nominira konkretne potrebe, a Ministarstvo zdravstva osigurat će sredstva. Ja sam uz ravnatelja kada je u pitanju potreba nabave javnog PET/CT-a", kazala je ministrica.

Na pojašnjenje novinara da nemaju svi građani s ovog područja besplatnu uslugu PET/CT-a, ministrica je rekla sljedeće:

"Ako je ravnatelj iskazao potrebu za PET/CT-om, a ministrica je uz njega, sigurna sam da će novi uređaj biti realiziran."