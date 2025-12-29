Hit pjevač za doček Nove godine u Solinu: "Obećavam da ću dati sve od sebe da bude nezaboravan doček"

Razgovarali smo s Josipom Ivančićem, pjevačem koji je osvojio srca publike ovo ljeto pjesmom Na kamenu rođen koja mu je donijela Cesaricu za Hit rujna te je u konkurenciji za Hit godine.

Inace, Josip se jedno vrijeme povukao s glazbene scene da bi se sad vratio u punom sjaju puneći sva mjesta gdje god se pojavi. Josipa dugo znamo kao vrsnog zabavljača koji publiku zna dovesti do usijanja svojim repertoarom.

Duže vrijeme vas nije bilo na sceni?

- Istina je da sam bio zasićen glazbom, nastupima i takvim načinom života. 20 godina, godišnje imati po 100 nastupa je za mene bilo iscrpljujuće prije svega psihički. Inače sam poduzetnog duha pa sam sebi pokušao osigurati egzistenciju nevezano za glazbu. Mogu zahvaliti Bogu da sam u tome uspio i sad se vraćam neopterećen glazbi.

Publika na vaše koncerte dolazi u velikom broju. U čemu je tajna?

- Iskreno, presretan sam i imponira mi što su mi nastupi posjećeni i što je najvažnije - publika je zadovoljna. Svi idu kući sretni i dobro raspoloženi.

Često vaše nastupe reklamiraju kao hrvatsku noć. Je li to zbog vašeg glazbenog izričaja, jer pjevate o ljubavi prema obitelji, rodnom kraju, domovini, vjeri?

- Možemo reći da je to tako.Ljudi i publika me već prepoznaju kao nekoga tko gaji kroz pjesmu neki rodoljubni izričaj.Inače u mom repertoaru na nastupima ima dosta pjesama koje su prave domoljubne pjesme.

Pjevate li samo takve pjesme kad nastupate?

- Bože sačuvaj, ponosan sam na svaku takvu pjesmu, međutim ja sam pjevač iz naroda, zabavljač koji pjeva sve. Nastup mora biti zabava, a ne da ljudima držimo političke govore. Volim pjevati Thompsonove pjesme i ne želim da me netko etiketira kao nacionalistu, a rado ću zapjevat i Halidovu pjesmu. Isto tako ne želim da me netko etiketira kao nekog antiHrvata koji pjeva narodnu pjesmu. Inače, volim taj naš hrvatski etno melos i zato ga dosta preferiram na nastupima.

Javnost vas vidi kao nasljednika Mate Bulića.

- Meni to osobno laska jer sam netko tko voli Matine pjesme slušat i izvodit. Nitko nikoga ne može zamijenit, ali jednog dana bi volio imati bar upola karijeru što ju je imao Mate i bar upola hitova što ih ima Mate. To je jedna glazbena legenda jednog glazbenog izričaja nas ljudi koji to volimo.

Svugdje ste prisutni na nastupima. Gdje pjevate za Novu godinu?

- Za Doček Nove godine ću pjevati u Solinu na Gradini (Solinski Adventorium). Riječ je o jednom od uspješnijih Advenata koliko sam upratio. Ovim putem pozivam sve ljude da dođu u Solin dočekati Novu godinu. Obećavam da ću dati sve od sebe da bude nezaboravan doček.