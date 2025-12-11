Splićanka je osvojila srce hercegovačkog pjevača: Prije 15 godina spojio ih reality, danas žive pravio obiteljski život

Ljubav Josipa Ivančića i Jelene Bosančić planula je prije 15 godina pred kamerama Nove TV. Hercegovački pjevač i bivša splitska manekenka nisu ni slutili da će im zajedničko pojavljivanje u reality showu donijeti ljubav života.

''Ja nisam bila ljubitelj njegove glazbe, ajmo to tako reći, ali s vremenom, naravno, da sam uz muža i zavoljela i stvarno sam mu maksimalna podrška, ali ja mislim, ja to sto puta kažem, mi se ne bi imali gdje upoznati. Jednostavno sam živjela skroz jedan drugačiji život, on je skroz drugačiji tip od mene, ja sam tip od akcije, on voli mir i jednostavno ne znam što bi se trebalo poklopiti da bi se nas dvoje našli u istom društvu'', ispričala je Jelena.

''Stvarno mogu reći da imam savršen brak, savršen život i samo mogu reći svako jutro kad se probudim, napravim svoj obred molitve. Sjednem u automobil, pogledam u nebo i kažem 'pa Bože, stvarno hvala ti na svemu što ovo uživam u životu.'', dodao je Josip za IN Magazin.

Ovaj skladni par ima dvoje djece, talentiranog 14-godišnjeg nogometaša Tomu i svestranu sedmogodišnjakinju Rozu.

''Ja volim tenis, gimnastiku, trčanje, volim plesat, lijepo mi je u školi, imam dobru učiteljicu, dobre prijatelje.'', govori Roza.

Evo kako funkcionira njihova obitelj

Četveročlana obitelj Ivančić funkcionira kao švicarski sat. Svi zajedno su za stolom za doručak, ručak i večeru, a veći autoritet u odgoju djece ipak ima Jelena.

''Savršen smo tandem po pitanju odgoja i reda i discipline, tko, što, kako? Sve je to organizirano onako kako treba.'', govori Josip.

''Baš smo u sinergiji. Točno se zna što on radi, a što ja. Npr. on kad ima problem s djecom, on kaže 'nazvat ću vam mamu'', priča Jelena.

''Slab sam na njih, ne kažnjavam ih, ja im čak ne mogu reći 'otiđi u sobu'', kaže Josip.

U svakom braku se ljudi naravno malo i porječkaju, tko kod njih prvi popusti?

''Ma ja popustim prvi, ali u zadnje vrijeme ne pamtim kad smo se mi posvađali. Jednostavno s vremenom, neću reći otupiš, nego shvatiš koje su njezine mane, na što sam prije bio ljut, na što bih planuo, tako i ona, a sad se samo nasmijemo i prođem dalje jer nema razloga da se svađamo. I poruka svim parovima da, neću sad biti neki prosvjetitelj ni profesor, ali poruka svaka svađa je samo gubljenje vremena'', smatra Josip.

Otkad je ljetos objavio duet 'Na kamenu rođen' s Hrvatskim ružama, za koji su osvojili i Cesaricu za hit rujna, Josip je koncertno aktivniji nego ikad. Upravo danas je objavio i novu pjesmu 'Krštenje', koju također potpisuje hitmejker Neno Ninčević.

''Krštenje' je naziv pjesme, ali poruka je da ljudi jednostavno shvate da trčanja za novcem, svi mi radimo, svi se mi borimo, i ja sam sebi nekad kažem 'Josipe, previše je, zašto ti treba ovo, zašto ti treba ono', ali jednostavno poruka svima je da su obitelj i dom na prvom mjestu.''

Rijetko viđena u javnosti

46-godišnji glazbenik i njegova pet godina mlađa supruga se rijetko pojavljuju u javnosti. Iako je nekad nosila najpopularnije modne revije u Milanu, samozatajna Jelena nema nijednu fotografiju na Instagramu.

''Ne volim se eksponirati i moram priznati da sam presamokritična, tako da ne postoji slika na kojoj sam ja sebi dobra, tako da i ako imam ijednu sliku, to su me prijateljice tagirale. Moja manekenska karijera je završila i stime sam ja zatvorila tu knjigu, a što se tiče društvenih mreža, takav sam tip da ne volim da ljudi u svakom momentu znaju di sam i što radim.'', kaže Jelena.

Božić je pred vratima, kako to izgleda kod njih? Je l' idete i u Hercegovinu ili budete samo u Splitu?

''Naš Božić je u biti kod njegove mame u Hercegovini. Svi se okupimo, dođu mu braća i sestra i nas pet obitelji smo svi u jednoj kući u kojoj vlada jedna takva sinergija, jedna božićna atmosfera, ugođaj za što živimo cijelu godinu. Oni imaju svoje tradicije, pale badnjak, pivaju pisme, neke stvari koje su meni možda kroz djetinsjtvo falile. Moja svekrva je jedna predivna žena, koja misli na svakoga, ispeče 10 vesta kolača. To je puna kuća mirisa, kolača, hrane, ljubavi i mira i te božićne atomsfere.'', priča oduševljeno Josipa.

Ovo je inače važan mjesec za njih, 17.12. će proslaviti 14. godišnjicu braka.

''Evo, čuli ste sad Jelenu što je samo rekla za Božić, za moju obitelj, kako ja ovakvu ženu ne bih cijenio, volio, znači, to vam sve govori u biti kako mi živimo. Znači, živimo lijepo i Bože daj još ne 14 nego 54 godine braka još najmanje''.

A šećer na kraju našeg druženja u domu obitelji Ivančić pripao je njihovoj mezimici Rozi.

''Sretan vam svima Božić i da budete dobri, sretni, živi i zdravi!'', poručila je Roza.