HDZ Sinj oštro odgovorio Bobeti: "Primitivno i vulgarno. Dolazi kraj političkom nasilju i ‘Buljogradu’"

Nakon burne razmjene priopćenja vezane uz plaće i političke odnose u Sinju, oglasila se Gradska organizacija HDZ-a Sinj, reagirajući na istupe dogradonačelnika Grada Sinja Denisa Bobete.

Priopćenje potpisuje predsjednik GO HDZ-a Sinj Igor Vidalina, koji Bobetino obraćanje javnosti ocjenjuje krajnje neprimjerenim i nedostojnim funkcije koju obnaša.

“Nadmašili ste sami sebe”

Vidalina u uvodu ističe da je Bobeta ovoga puta, kako navodi, “nadmašio samoga sebe”, čestitajući mu ironično na, kako tvrdi, razini komunikacije.

Bobetino priopćenje opisuje kao “primitivno i vulgarno”, tvrdeći da je od prve do zadnje rečenice ispunjeno lažima, osobnim difamacijama i pokušajima diskreditacije političkih protivnika. Dodaje kako se na takve navode ne namjerava pojedinačno osvrtati, iako, kako navodi, velik dio iznesenog smatra pravno utuživim.

Posebno prozivanje zbog uključivanja obitelji

Predsjednik sinjskog HDZ-a posebno se osvrnuo na, kako kaže, pokušaj uključivanja članova obitelji u političku raspravu.

Takav pristup naziva “degutantnim i jadnim”, ističući kako članovi obitelji nisu birali politiku niti javnu izloženost te da takav način komunikacije prelazi granice političkog sukoba.

Optužbe za političko zastrašivanje

U nastavku priopćenja Vidalina navodi kako rječnik i stil komunikacije koji, prema njegovim riječima, koristi dogradonačelnik Bobeta, nisu samo neprimjereni funkciji, već predstavljaju primjer političkog zastrašivanja.

Dodaje kako u takvom okruženju ozbiljna i argumentirana rasprava, kao i legitimna politička kritika, gube svaki smisao, naglašavajući da ga, kako tvrdi, laži i uvrede neće pokolebati niti zastrašiti.

“Dolazi kraj političkom nasilju i ‘Buljogradu’”

U završnici priopćenja Vidalina poručuje kako, prema njegovim riječima, dolazi kraj političkom nasilju, primitivizmu, bahatosti i neredu koji su, kako tvrdi, Sinj pretvorili u “Buljograd”.

Zaključno ironično dodaje kako je Bobeta, kako navodi, “porastao u očima savjetnice i Mira Bulja”, poručivši mu da zbog toga bude sretan.