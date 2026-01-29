"Pojednci primaju oko deset tisuća eura mjesečno": Bobeta oštro odgovorio HDZ-u Sinj, kaže da ga je izabrao narod za razliku od mnogih

Političke napetosti u Sinju dodatno su se zaoštrile nakon razmjene priopćenja između Gradske organizacije HDZ-a Sinj i dogradonačelnika Sinja Denisa Bobete. Nakon što je HDZ reagirao na istupe MOST-ova vijećnika Željka Cvitkovića-Đone i dogradonačelnika Bobete, Bobeta je danas uputio opširno i oštro intonirano priopćenje.

Bobeta: Najmanji koeficijent, bez stranačkih preporuka

U svom reagiranju Denis Bobeta osvrnuo se na tvrdnje da je „najplaćeniji dužnosnik“, istaknuvši kako ima najmanji koeficijent među svim dogradonačelnicima. Poručio je da bi se, prije takvih prozivki, trebalo jasno reći kolike su plaće onih koji o tome govore, navodeći da pojedini politički akteri primaju oko deset tisuća eura mjesečno i godinama obnašaju niz funkcija.

Naglasio je da na svoju poziciju nije došao stranačkim preporukama, „šuškanjem po hodnicima“ niti unaprijed dogovorenim aranžmanima, već voljom građana. Dodao je kako javnu službu ne doživljava kao osobnu nagradu te da je sve što ima stekao vlastitim radom, bez političkog zaleđa.

Alkar i osobna borba: „Nemam se čega sramiti“

Poseban dio priopćenja Bobeta je posvetio Košarkaškom klubu Alkar, na što ga je HDZ ranije prozvao. Istaknuo je da se nema čime ponositi, ali ni čega sramiti, naglašavajući da su pojedini potezi bili rezultat teških životnih i profesionalnih okolnosti.

Podsjetio je na razdoblja u kojima mjesecima nije primao ugovorenu plaću, kao i na situaciju u kojoj je njegov pokojni otac, tada hranitelj peteročlane obitelji, morao sam platiti rehabilitaciju nakon teške ozljede na treningu, iako je to, kako navodi, bila obveza kluba. Dodao je kako je Alkaru dao zdravlje, volonterski rad i godine odricanja, često nauštrb obitelji.

HDZ: „Bole ih projekti, gradski izostaju“

S druge strane, u ranije objavljenom priopćenju GO HDZ-a Sinj, koje potpisuje Igor Vidalina, navodi se kako je njihova objava vezana uz početak radova na županijskom projektu sanacije i obnove školske sportske dvorane „pogodila u sridu“.

Vidalina tvrdi da se u Sinju danas realiziraju projekti Županije i Vlade, dok projekti Grada u potpunosti izostaju. Naglasio je da se gradonačelnik Miro Bulj i dogradonačelnik Denis Bobeta na takvim projektima pojavljuju „kao gosti i kulise za fotografije“, dok konkretni gradski projekti, prema njegovim riječima, ne postoje.

Prozivke MOST-a

U istom priopćenju Vidalina se osvrnuo i na MOST-ova vijećnika Željka Cvitkovića-Đonu, optuživši ga da „glumi političkog arbitra“ i brani stranačke parole. Ustvrdio je kako je, prema njegovoj ocjeni, jedina konstanta takve politike to da Sinj nazaduje.

Posebno je ponovio tvrdnju da je Denis Bobeta „najplaćeniji dužnosnik u povijesti Sinja“, te ga ponovno prozvao zbog ranijih postupaka prema KK Alkar. U završnici je poručio kako je „vrhunac licemjerja“ tražiti od HDZ-a provedbu izbornog programa dok je stranka u oporbi, ocijenivši takav zahtjev politički neodgovornim.

Zaključio je da građani Sinja, kako tvrdi, jasno vide razliku između političkih aktera, poručivši: „Jedni rade, drugi blebeću.“