Hajduk za sutra sazvao presicu, zna se što će biti s Garciom. Glavna tema ipak je nešto sasvim drugo

Pala odluka na Poljudu, evo što će biti sa španjolskim stručnjakom
Gonzalo Garcia

Trener Hajduka Gonzalo Garcia (42) proživljava najteže dane od dolaska na klupu 'bilih' u srpnju 2025. godine. U razmaku od samo nekoliko dana ispao je iz Kupa od Rijeke (3-2), a s porazom od Dinama (3-1) vrlo vjerojatno oprostio se i od HNL-a. No, doznajemo kako se neće oprostiti od klupe Splićana jer uprava Hajduka želi nastaviti sa Španjolcem.

U medijima se pojavila informacija da Hajduk razmišlja o smjeni trenera, no to nije istina jer u klubu ne razmišljaju o novom stručnjaku na klupi. O tome je i govorio predsjednik Ivan Bilić nakon što je ostavku dao sportski direktor Goran Vučević i spomenuo kako Garcia zasigurno ostaje trener Hajduka do kraja sezone, pišu 24 sata.

U utorak će Hajduk održati presicu na temu poljudske infrastrukture i tom prilikom će se Bilić osvrnuti na rad trenera Garcije. Nikakvog govora o smjeni ili bilo kakvoj šokantnoj promjeni neće biti. 

Gonzalo Garcia je do sad na klupi Hajduka vodio 32 utakmice. Sa splitskim klubom slavio je 18, šest puta remizirao i osam puta gubio. Pritom je njegova ekipa zabila 53 i primila 36 golova. Bez obzira na ovu statistiku, s Hajdukom je u trenerskoj karijeri osvajao najviše bodova po utakmici (1,88). Do sada je u karijeri trenirao Istru (1,43), Aroucu (1,00) i Twente (1,07). 

Španjolski stručnjak ugovor ima do ljeta 2028. godine. Otpremnina, ukoliko mu uprava Hajduka odluči dati otkaz, navodno iznosi oko milijun eura

