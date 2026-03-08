Kraj utakmice: Dinamo pobijedio Hajduk i pobjegao na +10

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Dinama na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL-a, a krajnji je rezultat otišao na stranu Dinama koji je slavio rezultatom 1:3. Dinamo je poveo preko Zajca u 7. minuti te Vidovića u 12. minuti, a za smanjenje vodstva zabio je Pukštas u 28. minuti, no Dinamo je potom povećao prednost na 1:3 preko Bakrara u 38. minuti.

Glavni je sudac utakmice bio Mateo Erceg iz Benkovca, pomagali su mu Ivan Janić iz Iloka i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti je sudac bio Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent je VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

U prvoj je minuti Dinamo imao korner, ali nije opasnije zaprijetio. Dvije je minute kasnije Bakrar poslao loptu na drugu stativu do Belje koji je vratio u sredinu, nije bilo opasnosti po gol Hajduka. U 7. je minuti Dinamo poveo: nečuvani Zajc dobio je loptu na 20 metara i sjurio se prema šesnaestercu, a onda pucao u donji desni kut, neobranjivo za Silića. U 12. je minuti Dinamo udvostručio prednost: nakon ubačaja iz kuta, Dinamo je pleo mrežu oko Hajdukova kaznenog prostora, a naposljetku je Vidović pucao i zatresao mrežu za 0:2.

U 15. je minuti Stojković pucao iz daljine, otišlo je preko gola. Četiri minute kasnije Skoko je pronašao Rebića u kaznenom prostoru, ali njegov je udarac blokirao Mišić. U 26. je minuti pucao Stojković, ali preko gola. Minutu potom Skoko je izborio korner, a u 28. je minuti Hajduk smanjio vodstvo: nakon kornera Raçi je pogodio stativu, a onda je Pukštas natrčao na odbijenu loptu i poslao je u mrežu Livakovića za 1:2.

U 30. je minuti požutio Guillamón zbog oštrog starta. Dvije je minute kasnije Pukštas pucao s 20 metara, ali pokraj vratnice. U 34. su minuti ostali ležati Guillamón i Bakrar nakon sudara glavama, no obojica su se pridignuli i nastavili s utakmicom. Tri je minute kasnije Pukštas izborio slobodni udarac, a Raçi je pogodio gredu. U 38. je minuti Dinamo zabio i treći pogodak: Bakrar je dobio loptu, Raçi je kasno krenuo, no Bakrar je bio brži i imao situaciju 1 na 1 sa Silićem kojeg je matirao za 1:3.

U prvoj minuti četverominutne nadoknade Valinčić je ostao ležati nakon duela s Rebićem, no nakon tihe VAR provjere, igra se nastavila. Do kraja poluvremena nije bilo većih prilika pa je Dinamo na odmor otišao s prednošću od 1:3, a zapad je igrače ispratio ponekim zviždukom.

Drugo je poluvrijeme započelo izmjenom u redovima Hajduka, Šarlija je zamijenio Hodak. U 46. je minuti Rebić tražio Šegu koji je bio zaustavljen ispred kaznenog prostora, sudac Erceg nije se oglasio. Dvije minute kasnije Pukštas je pokušao glavom, a onda i Rebić volejom, bio je to lak plijen za Livakovića. U 48. je minuti požutio Bakrar nakon prekršaja nad Skokom. Minutu nakon Hrgović je izborio korner, obranio se Dinamo. U 53. je minuti Poljud zvižducima pozdravio Mišića koji je ležao i odugovlačio s izvođenjem prekršaja. Minutu je kasnije požutio Mišić. U 55. je minuti Pukštas dodao Šegi koji nije uspio iskontrolirati loptu. Dinamo je dvije minute kasnije imao korner, no obranili su se Splićani.

U 60. je minuti Beljo prijetio dvaput, obranio je Silić. Četiri je minute kasnije Rebićeva lopta preletjela kazneni prostor. Potom je Krovinović ušao u igru umjesto Skoke i dobio ovacije zapadne tribine. U 70. je minuti Vinlöf zamijenio Godu, a Galešić Valinčića. Dvije je minute kasnije mijenjao Hajduk: Hrgovića, Guillamóna i Brajkovića zamijenili su Melnjak, Livaja i Bamba.

U 77. su minuti Topić i Soldo zamijenili Zajca i Bakrara. Dvije je minute potom zaiskrilo između Bambe i Mišića jer Hajduk nije vratio loptu koju je Dinamo izbacio kako bi se Belji ukazala pomoć. Potom je uslijedio osmominutni prekid utakmice zbog bakljade BBB-a.

U prvoj su minuti desetominutne sudačke nadoknade Splićani zaprijetili udarcem glavom, no bez većih opasnosti po gol Dinama. U drugoj je minuti požutio Topić. Četiri minute kasnije Marešić je pucao, nije pogodio okvir gola. Prijetili su Bijeli i u 9. minuti, Livaković je uhvatio nakon odbijanca. U posljednjoj je minuti pucao Soldo, Silić je obranio i odbio u aut, a sudac Erceg označio je kraj utakmice.

HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raçi, Hrgović - Guillamón, Skoko - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Kalik, Livaja, Melnjak, Krovinović, Bamba, Šarlija, Skelin

DINAMO: Livaković - Valinčić, Domíniguez, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Vidović

Klupa: Nevistić, Hoxha, Tabinas, Soldo, Galešić, Vinlöf, Mandume, Topić, Šunta