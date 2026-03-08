Legenda Hajduka bez dlake na jeziku nakon debakla na Poljudu: "Moramo to napraviti da opet ne bi bilo prekasno"

Uoči okršaja Hajduka i Dinama Hrvoje Vejić vratio se za mikrofon MAXSporta. Samo privremeno i uz teren, ne i u studiju, koji je napustio koji tjedan prije nego što je njegov partner Joško Jeličić najuren zbog sudskog spora. I prije susreta rekao je:

- Livaja nije trčao ni prije, ali je zabio 20 golova. Treba ga pustiti da igra, Garcia bi morao naći mjesta za njega i Šegu. Nadam se da Marko ne vidi u tome ništa loše i da će ući maksimalno motiviran u drugom dijelu. Almena je mjesec dana sve lošije, ako mu treba operacija, treba odmah. Za ovu igru Hajduka bolje da igraju ovi Vidović i Bakrar nego Lisica i Hoxha, koji su brži na širokom prostoru, jedan na jedan.

Kako pišu Sportske novosti, nakon poraza Bijelih 1:3 govorio je:

- Guillamona u obrani nema, Dinamo se prešetavao, on je ‘šestica‘ koja to nije. Hajduk nema igru da bi navijačima dao optimizam. Nemoguće je stići deset bodova, Dinamo je stavio obje ruke na pehar, a Hajduk se treba okrenuti idućoj sezoni, treba reset i pripreme za ljeto. Budu li čekali, bit će kasno.

Nastavio je:

- Hajduk mora sad čuvati drugu poziciju, prijašnjih sezona nije bio ni drugi, ne smije se sad dogoditi nikakav raspad sustava, Rijeka se digla i igra dobro. Otkrile su se sve mane stopera i vezne linije, razlika u kvaliteti se vidi, ovo je realan rezultat. Treba naći čovjeka koji će krenuti dalje i napraviti strategiju Hajduka. Možda je sad vrijeme za novu stranicu, dulje povjerenje treneru, treba donijeti teške odluke. Možda je ovaj poraz i bio dobar jer ti daje vremena da pripremiš promjene, a da su pobijedili, šanse bi za naslov svejedno bile male, a kasnile bi pripreme za iduću sezonu.

Domagoj Abramović je naglasio:

- Kako je Dinamo izgledao protiv Celte i Betisa, tako je Hajduk izgledao protiv Dinama 25 minuta. Tromi stoperi Marešić i Raci, a Dinamo je imao gard prvaka.

Zoran Zekić također je razočaran Guillamonom:

- Jedan igrač napada prostor, jedan čuva, Guillamon ne znam je li ‘šestica‘, ‘osmica‘ ili ‘desetka‘, sve je nepovezano, nitko ne zna tko što igra... Dugo nisam vidio, čak ni u hrvatskoj ligi, da Dinamo tako dominira kao danas u prvih 20 minuta. Brzo će ljeto i ako će Hajduk igrati s mladima, riskira i treće mjesto. A ne znam tko će na ljeto voditi klupsku politiku, Vučević je na odlasku, Rakitić će biti u klubu do ljeta... Afirmirao je Garcia dosta mladih igrača, ali protiv Dinama je trebao više igrati po bokovima.