Hajduk poveo protiv Vukovara u Vinkovcima!

Konačno!

Na stadionu u Vinkovcima danas se igra susret 9. kola SuperSport HNL-a između Vukovara i Hajduka. Riječ je o dvoboju drugoplasirane momčadi prvenstva i posljednje ekipe na ljestvici.

VUKOVAR 1991 – HAJDUK 0-0: Bijeli igraju blijedo, bez rješenja i opasnosti pred golom domaćina

Hajduk je u prošlom kolu svladao Lokomotivu te tako prekinuo niz od dva uzastopna prvenstvena poraza. S druge strane, Vukovar je u dosadašnjih osam kola ostvario tek jednu pobjedu – i to protiv aktualnog prvaka Rijeke.

U 77. je minuti Hajduk došao u vodstvo: Pukštas je primio loptu, okrenuo se, krenuo prema naprijed i pucao s 20 metara te zatresao mrežu za 0:1.

Utakmica još traje, a hoće li Vukovar pronaći način za povratak ili će Hajduk potvrditi pobjedu – ostaje za vidjeti.

Uskoro opširnije…

