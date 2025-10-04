Hajduk poveo protiv Vukovara u Vinkovcima!

Na stadionu u Vinkovcima danas se igra susret 9. kola SuperSport HNL-a između Vukovara i Hajduka. Riječ je o dvoboju drugoplasirane momčadi prvenstva i posljednje ekipe na ljestvici.

Hajduk je u prošlom kolu svladao Lokomotivu te tako prekinuo niz od dva uzastopna prvenstvena poraza. S druge strane, Vukovar je u dosadašnjih osam kola ostvario tek jednu pobjedu – i to protiv aktualnog prvaka Rijeke.

U 77. je minuti Hajduk došao u vodstvo: Pukštas je primio loptu, okrenuo se, krenuo prema naprijed i pucao s 20 metara te zatresao mrežu za 0:1.

Utakmica još traje, a hoće li Vukovar pronaći način za povratak ili će Hajduk potvrditi pobjedu – ostaje za vidjeti.

Uskoro opširnije…