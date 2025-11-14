Gvardiol: "Ja sam obrambeni igrač, naravno da je lijepo zabiti gol, ali..."

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine nakon pobjede 3:1 protiv Farskih otoka, kojom je ujedno potvrdila prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini. Bit će to sedmi nastup Vatrenih na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, s koje se dosad mogu pohvaliti srebrom iz Rusije te dvjema broncama – jednom iz Francuske 1998. i drugom iz Katara 2022. godine.

Nakon utakmice svoj komentar je dao jedan od stijelaca za Vatrene Joško Gvardiol.

"Osigurali smo prolaz utakmicu prije kraja kvalifikacija. Inače moramo sve rješavati u zadnjem trenutku, sad smo sretni, jedva čekamo Ameriku. Moj gol, jesam li htio odmah pucati? Ovisi tko pita, naravno da sam htio vratiti povratnu, lopta se odbila, razmišljao sam od prve pucati, ali nisam htio riskirati. Ja sam obrambeni igrač, naravno da je lijepo zabiti gol, ali ako se mene pita, radije bih da ne primimo pogodak", kazao je Gvardiol nakon utakmice.