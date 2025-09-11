Grmoja opet komentira zbivanja u Americi: "Fašisti budućnosti zvat će se antifašistima"

Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta, tijekom četvrtka niže komentare o ubojstvu Amerikanca Charlieja Kirka.

Policija i savezni agenti u SAD-u potvrdili su da su pronašli snajpersku pušku za koju vjeruju da je korištena u atentatu na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka tijekom njegovog nastupa na sveučilištu u saveznoj državi Utah. Napadač je i dalje u bijegu, a za njim traje opsežna potraga.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pema pisanju pojedinih stranih medija, u pušci je pronađeno streljivo s ugraviranim izrazima povezanim s transrodnom i antifašističkom ideologijom.

Grmoja je upravo ovo komentirao u svojoj posljednjoj objavi:

"'Fašisti budućnosti zvat će se antifašistima'.

Nije Churchill kako se često misli, ali tko god jest, stoji i obistinjuje se", poručio je Grmoja.

Ranije je objavio objavu naslova "Kada razgovor prestane, počinje nasilje".

"Charlie je samo želio raspravljati, jer je znao da ako prestanemo razgovarati, počinjemo dehumanizirati one s kojima se ne slažemo i klizimo prema građanskom ratu i nasilju.

Charlie nije ubijen zato što je zastupao nekakve ekstremne stavove i jer je bio polarizirajuća figura.

Ubili su ga jer je imao hrabrosti javno braniti, i to u samim središtima moći ekstremne ljevice, ono što je nekoć bilo zdravorazumsko razmišljanje i ono u što danas, unatoč propagandi, vjeruje velika većina ljudi i u Americi i diljem svijeta.

Amerika i svijet ovim ubojstvom dobili su novog mučenika i heroja, ne samo slobode govora nego i tradicionalnih vrijednosti i zdravog razuma.

Ova tragedija opomena je i nama u Hrvatskoj: ako izgubimo sposobnost razgovora i nadmetanja ideja, naše društvo krenut će putem nasilja i mržnje.

Molimo se za mir, za snagu obitelji Charlieja Kirka i za hrabrost za sve nas da se usudimo govoriti istinu i uvijek se boriti za dobro i neprolazne vrijednosti. Ali uvijek uz poštivanje onih koji ne misle kao mi", napisao je mostovac.