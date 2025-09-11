Antifašistički slogani pronađeni na metcima puške s kojom je ubijen Kirk

Policija i savezni agenti u SAD-u potvrdili su da su pronašli snajpersku pušku za koju vjeruju da je korištena u atentatu na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka tijekom njegovog nastupa na sveučilištu u saveznoj državi Utah. Napadač je i dalje u bijegu, a za njim traje opsežna potraga.

Kako piše Wall Street Journal, u pušci je pronađeno streljivo s ugraviranim izrazima povezanim s transrodnom i antifašističkom ideologijom, što istražitelji razmatraju u okviru mogućeg motiva.

"Postoje kvalitetna snimke"

Kirk (31), osnivač organizacije Turning Point USA (TPUSA) i bliski saveznik Donalda Trumpa, pogođen je jednim metkom u vrat dok je govorio pred oko 3000 studenata na Utah Valley University u Oremu, južno od Salt Lake Cityja. Guverner Utaha Spencer Cox ubojstvo je nazvao političkim atentatom.

Istražitelji su rekonstruirali kretanje napadača: stigao je na kampus u 11:52, popeo se stubištem na krov i prešao do mjesta odakle je pucao. Nakon atentata pobjegao je preko zgrade, skočio s krova i nestao u obližnjem susjedstvu. U šumovitom području potom je pronađena puška.

FBI je priopćio da ima kvalitetne video snimke osumnjičenog te otiske obuće i podlaktice, no snimke još nisu objavljene.

Reporterka BBC-ja s terena opisuje prizor na UVU-u kao “zamrznut u vremenu”: prostor dvorišta i dalje je ograđen žutom policijskom trakom, na travnjaku leže napuštene torbe, pa čak i dječja kolica, a prevrnuti rekviziti s Kirkova događaja stoje ondje od napada. Unatoč konferenciji za novinare s dijelom detalja, javnost i dalje čeka potvrdu identiteta osumnjičenog i moguće motive.

Tko je osumnjičeni i što vlasti znaju?

Vlasti zasad osumnjičenog opisuju kao muškarca “studentske dobi” koji se lako uklopio u sveučilišni ambijent. FBI navodi da posjeduje kvalitetne snimke osumnjičenog, ali ih zasad ne objavljuju kako ne bi ugrozili istragu; učinit će to ako bude potrebno zatražiti pomoć javnosti. Dvije osobe koje su jučer ispitane bile su “osobe od interesa”, a ne osumnjičenici.

Reakcije: Trump, Hegseth, demokratski čelnici

Bivši američki predsjednik Donald Trump na komemoraciji 11. rujna u Pentagonu poručio je da će Charlieju Kirku posthumno dodijeliti Predsjedničku medalju slobode, najviše civilno odličje u SAD-u. Kazao je i da će se danas čuti s obitelji ubijenog te dodao kako je u tijeku “virtualna potjera” za počiniteljem: “Nadam se da će ga uhvatiti.”

Američki ministar obrane Pete Hegseth kazao je da ga je “život, primjer i smrt Charlieja Kirka” ispunila nadom te poručio: “Charlie, volimo te… dobro obavljen posao, dobri i vjerni slugo.”

Istodobno, vodeći demokrati Chuck Schumer i Hakeem Jeffries pozvali su na jedinstvo i nedvosmislenu osudu političkog nasilja: “Ovo je trenutak u kojem se Amerikanci trebaju okupiti, a ne upirati prstom.”

Predsjednička medalja slobode najviše je civilno priznanje u SAD-u. Dodjeljuje se pojedincima koji su dali “iznimno zaslužan doprinos” prosperitetu, vrijednostima ili sigurnosti nacije, svjetskom miru ili drugim značajnim javnim ili privatnim pothvatima.