Drama na Žnjanu: Interventna policija upala u stan i uhitila muškarca s europskog naloga

Policijski službenici Interventne jedinice policije Split uhitili su 36-godišnjeg državljanina Poljske za kojim je Savezna Republika Njemačka raspisala europski uhidbeni nalog.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, temeljem operativnih saznanja prikupljene su informacije o mogućem boravku tražene osobe na području Splita, nakon čega su policijski službenici poduzeli mjere radi njegova pronalaska.

Muškarac je pronađen i uhićen 26. svibnja na području Žnjana, gdje je policija ušla u stan u kojem je boravio.

Tijekom postupanja od 36-godišnjaka je oduzeto ukupno 36 ampula hormona rasta i testosterona, koji spadaju u kategoriju zabranjenih tvari u sportu.

Nakon uhićenja priveden je u službene prostorije policije radi daljnjeg postupanja.

