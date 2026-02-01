Grmoja: "Kako je Senf ukrao doček"

U objavi na društvenim mrežama Grmoja je odluku o izostanku svečanog dočeka nazvao sramotnom, ističući da je Zagreb glavni grad svih Hrvata te mjesto na kojem su se, kako navodi, tradicionalno održavali najveći i najsvečaniji dočeci sportaša koji su ujedinjavali naciju.

Kritika odluke gradonačelnika

Grmoja je izravno prozvao zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević, poručivši da nitko, pa ni gradonačelnik, nema pravo uskratiti građanima Zagreba, ali ni cijeloj Hrvatskoj, mogućnost da sportaše dočekaju onako kako to žele sami sportaši.

Prema njegovim riječima, odluka Grada predstavlja nepoštovanje prema rukometašima koji su, kako ističe, razveselili cijelu zemlju.

Odgovornost i Saveza

U svojoj objavi Grmoja je naveo kako odgovornost ne vidi isključivo u Gradu Zagrebu, već i u čelnicima Hrvatskog rukometnog saveza. Smatra da se Savez nije na vrijeme pripremio niti osigurao alternativu, iako se, kako tvrdi, moglo pretpostaviti da bi moglo doći do problema oko organizacije dočeka.

Posebno je istaknuo nezadovoljstvo činjenicom da je, prema njegovim riječima, s Gradom dogovoren program bez izvođača kojeg su igrači željeli, protiv njihove volje.

“Sport treba ujedinjavati, a ne dijeliti”

Grmoja upozorava da se Hrvatska, kako navodi, pretvara u društvo u kojem su uspjesi sportaša koji ujedinjuju naciju manje važni od političkih i partijskih odluka. Pozvao je na jasno i glasno protivljenje takvim postupcima, ističući da je u vremenima globalnih promjena nacionalno jedinstvo važnije nego ikad.

Na kraju je poručio kako su brončani rukometaši zaslužili poštovanje, ponos i doček dostojan njihove borbe i uspjeha, zaključivši da bi se, kada sportaši ujedinjuju naciju, političari trebali povući u stranu i tek im čestitati.