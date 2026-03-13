Gradski vijećnik Josip Gojak: O Poljudu će odlučivati svi Splićani, a ne oni koji ljude dijele na 'elitu' i 'barbare'

Gradski vijećnik HDZ-a Josip Gojak odgovorio je vijećnici Centra Marijani Puljak na izjave iznesene na današnjoj konferenciji za medije.

Tekst reakcije donosimo u nastavku:

Marijana Puljak je danas u više navrata gradonačelnika nazvala vođom "horde barbara", a nas ostale "barbarima".

Prema definiciji, horda je društvena zajednica na vrlo niskom stupnju razvoja, a barbari su divljaci koji ne pripadaju onima koje se unaprijed smatra naprednima i civiliziranima. Dakle, poruka je jasna: ako se ne slažete s Marijanom Puljak, vi ste automatski neuki divljaci, nekulturni i na niskoj razini razvoja.

Očito nismo "civilizirani" kao oni koji su pod okriljem noći srušili štandarac na Pjaci i ostavili postolje da stoji kao podsjetnik na "sofisticirane, kulturne i obrazovane" ljude koji su to napravili. Od Marijane Puljak nemam visoka očekivanja, ali ona se uporno trudi podbaciti čak i kod onog apsolutnog minimuma.

Neovisno o tome, vjerujem da će Split imati dva nova, moderna stadiona - na Poljudu i Brodarici, a o tome će odlučiti građani Splita. Srećom, o simbolima Splita neće odlučivati nitko tko ljude dijeli na "elitu" i "barbare", već isključivo Splićanke i Splićani zajedno.

To je jedina prava mjera civiliziranosti.