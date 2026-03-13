Puljak, Ivošević i Lolić protiv rušenja, zagovaraju novi stadion na Brodarici: "Ono što se danas događa Poljudu je barbarski napad čiji je vođa Tomislav Šuta"

Marijana Puljak, Bojan Ivošević i Mario Lolić danas su na konferenciji za medije na parkingu Spaladium Arene govorili o stadionu Poljud.

"Nalazimo se ispred simbola kako izgleda to kada HDZ gradi velike sportske objekte, veliku sportsku infrastrukturu. Dobijete objekt koji je ruglo 20 godina i 20 godina ga građani plaćaju. Ovdje smo da kažemo kako želimo spriječiti da ista sudbina zadesi Poljud. Jučer smo vidjeli viziju HDZ-a za Poljud, vidjeli smo plan rušenja simbola Splita koji stoji uz Dioklecijanovu palaču i zvonik sv. Duje. Poljud je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske, nije lokalna neka građevina, već simbol grada i nacionalni simbol", kazala je Marijana Puljak.

Dodala je da su oni za novi stadion, jer Split i Hajduk zaslužuju moderan stadion, ali da ne treba rušiti Poljud kako bi ga dobili.

"Ne želimo rušiti Poljud da bi dobili novi stadion. Ono što je bio naš plan je izgraditi novi stadion na Brodarici i to je jedini logičan put. Bilo je u povijesti primjera kad su divlje horde upadale u civilizacije i rušile kulturne simbole, kulturni identitet te civilizacije, sve vidljiva obilježja te civilizacije. Takve divlje horde nazivali smo barbarima. Ono što se danas događa i namjerava se dogoditi Poljudu je upravo jedan barbarski napad na Poljud kao naše zajedničko kulturno dobro. Vođa tih barbara je danas Tomislav Šuta. On je ovime zaslužio da ga od danas pa do kraja mandata ne zovemo više gradonačelnikom, već vođom i barbarinom Tomislavom Šutom", dodala je i kazala da zna da je ovo zaista emotivna tema, jer je Poljud najprepoznatljiviji simbol na svim razglednicama ovoga grada.

"Želimo novi stadion, želimo ga na Brodarici, takav je bio naš plan i to je jedini logičan put"

"Svi koji kažu da Poljud treba srušiti vidjeli su reakciju stručnjaka. Vidjeli ste reakciju akademika Bašića, vidjeli ste reakciju i vlasnika autorskih prava koji su jednostavno šokirani viješću da se Poljud namjerava srušiti. Jedina struka koja to želi srušiti je HDZ-ov ekonomski stručnjak. Ono što ćemo mi raditi je da nećemo dopustiti da barbari izbrišu lice Splita. Ovo je barbarski napad, tako ga tretiramo, barbarski napad na kulturni simbol grada, na zaštićeno kulturno dobro i nećemo dopustiti da se to dogodi. Želimo novi stadion, želimo ga na Brodarici, takav je bio naš plan i to je jedini logičan put", zaključila je Marijana Puljak.

"Želim naglasiti da je sramotno da gradonačelnik Šuta na temelju takvih naručenih HDZ-ovskih šema predstavlja, dovodi građane Splita i, sakrivajući se iza njih, daje neki referendum. Mi smatramo da to nije u redu i mi smo kao klub vijećnika Centra odlučili prikupiti potpise i dajemo danas na protokol za tematsku sjednicu o sudbini Poljuda gdje želimo čuti neovisnu struku, a ne HDZ-ovsku struku i gdje će se onda, kada građani dobiju relevantne informacije od prave struke, a ne od HDZ-ovske struke, moći dogoditi pravo pitanje: želimo li sanirati Poljud i novi stadion na Brodarici, ili želimo srušiti Poljud i graditi na njegovom mjestu drugi? Tek kada dobijemo takve informacije od struke, a ne od HDZ-ovske struke, građani mogu odlučivati i kada dobiju pravu informaciju", kazao je Mario Lolić.

"Jučer smo imali prezentaciju studije koja je naručena od bivšeg savjetnika Andre Krstulovića Opare, bez natječaja, mimo zakona u javnoj nabavi. Sve kako bi u toj studiji se dalo pokriće Tomislavu Šuti koji je od početka protiv Brodarice zato što je populistički napadao kao 'Puljkovu ideju', a to je projekt koji je nastao u suradnji prvenstveno struke grada Splita i samo Hajduka i potreba Hajduka.

Parametri koje ste vidjeli ne vrijede apsolutno ništa. Brodarica koja je prezentirana u studiji bivšeg savjetnika Andre Krstulovića Opare nije ona Brodarica koja je zamišljena u prošlom mandatu i koju je Grad Split godinama razvijao u suradnji sa Hajdukom: niti kapacitetom, niti popratnim sadržajem, niti ostalim parametrima koji su ubačeni u navedenu studiju", kazao je bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević.

Marijana Puljak: "Zaustavimo barbare"

"Njemu je lakše srušiti kulturno dobro – jedan Poljud – nego priznati pogriješio sam oko Brodarice, idemo izgraditi tu Brodaricu. Ja ne znam s čim ovo usporediti. Jedino slično što je naš grad doživio je 1959. godina kada su slične glave poput Tomislava Šute mislile da je radi razvoja grada dobro prekopati Sustipan, srušiti Bajomontušu i smatrali da je to ispravno. I tad je bilo nekih u zanosu od nekog novog razvoja Splita koji su takve postupke pravdali. Danas se srame", naglasio je.

Osvrnuo se na njihov plan za Poljud.

"Naš plan, koji je bio vrlo transparentno prikazan u tri koraka, bio je jasan i uvijek reverzibilan. Prije svega, korak jedan: sanacija Poljuda za koju je javna nabava raspisana u 5. mjesecu 2025. godine. Tu je bio stručnjak gospodin Mihanović i potvrdio da se Poljud može sanirati. Znači, to nije špekulacija, to je činjenica.

Drugi korak: izgradnja novog stadiona na Brodarici. Ne da je Bože da nešto pođe po zlu s Brodaricom, uvijek si imao Poljud kao dom Hajduka i Hajduk nikad ispod 30.000 mjesta ne bi igrao utakmicu.

Treći korak: kad bi se jednog dana ta Brodarica izgradila, koliko god godina trebalo, tada pričamo o samom Poljudu opet, ali ne samo Poljudu, nego o njegovom prstenu, obuhavtu gradskog projekta Poljud – od samog Marijanskog tunela do samog stadiona i sveobuhvatnom u unapređenju tog prostora i za rekreaciju, i za sport, i za Hajduk. To je bio plan po kojem nikad nisi zapeo na atletskom stadionu od 10.000 mjesta, već si uvijek imao dom sa 30.000 mjesta. Zato moram zahvaliti gospodinu Bašiću, akademiku, i svim arhitektima koji su u zadnja 24 sata vrlo jasno reagirali. U ovo mračno doba kada je na čelu grada čovjek koji želi rušiti identitet ovoga grada", objasnio je Ivošević.

Dodao je da referendum bez opcije Brodarice nije referendum već "izrugivanje demokraciji i građanima" i da je bacanje novca nuditi opciju rušenja bez odobrenja iz Ministarstva.

"Za kraj ću kazati rečenicu od akademika Bašića koji je rekao: 'Društva koja ruše kulturne simbole sadašnjice ne misle o svojoj budućnosti.' Dakle, došli smo u situaciju da imamo barbarski napad na kulturni identitet ovoga grada. Recite mi što je na razglednicama Splita koje šaljete? Koji su simboli grada na razglednicama? Sv. Duje, Dioklecijanova palača i Poljud. Mi nemamo 20 simbola ovoga grada, imamo ih nekoliko. Među njima je i Poljud, zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. To nije zaštićeno kulturno dobro grada Splita niti kvarta na Poljudu, već je to zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Samo ministarstvo je reklo: ako postoji mrvica šanse za obnovu i sanaciju, toga nema govora o rušenju. Ono što oni pokušavaju je prikazati sve studije i manipulirati brojevima i okrenuti ih da ispadne da je rušenje opcija. A pored toga pokušavaju i manipulirati građanima, nuditi im nekakav referendum tako da se sakriju i za odluke građana. A na tom referendumu pitanje će biti tako postavljeno da će građani izabrati ono što HDZ hoće", kazala je Marijana Puljak.