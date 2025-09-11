"Građani, ni slučajno ne ulazite u ove grupe": Stiglo vrlo važno upozorenje o pokušajima prevare

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upozorila je građane da subjekt XueX EG Investment Group (XueX) nastavlja s prijevarnim aktivnostima, ovaj put pod novim imenima i putem novih komunikacijskih kanala.

Riječ je o financijskoj prijevari kroz tzv. Ponzijevu shemu, koja nije povezana s radom subjekata pod Hanfinim nadzorom. Kako naglašavaju, XueX nije registrirano društvo niti Hanfa ima nadležnost nad njime. Stoga pozivaju građane da u slučaju sumnje na prijevaru odmah kontaktiraju policiju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Telegram grupe i lažna stranica

Hanfa posebno ističe nastavak aktivnosti preko novih Telegram grupa te lažne internetske stranice www.sklcoinc.com. U sporne grupe moguće je ući uplatom između 300 i 1000 dolara ili putem pozivnice prijatelja koji dijele kod za ulazak.

Iz agencije upozoravaju građane da ne uplaćuju novac prevarantima i da budu svjesni kako se u grupe često ulazi preko poznanika, što ne jamči sigurnost.

Znakovi da je riječ o prijevari

Hanfa podsjeća građane na elemente po kojima se mogu prepoznati potencijalne prijevare:

društvo nema dozvolu za rad i ne nalazi se u Registrima Hanfe,

obećava se visoka i nerealna zarada,

naglašava se hitnost i “jedinstvena prilika”,

internetska stranica nema sve potrebne elemente poput naziva regulatora ili općih uvjeta poslovanja,

koriste se falsificirani logotipi i potpisi institucija,

dobit se temelji na dovođenju novih članova, a ne na stvarnim proizvodima ili uslugama,

traže se dodatne uplate kako bi se isplatio navodni profit (npr. “porezi” ili naknade za transakcije).

Savjeti građanima

Građanima se savjetuje da budu izrazito oprezni kada im nepoznate osobe ili društva nude ulaganja – bilo putem društvenih mreža, telefonskih poziva ili oglasa.

Hanfa preporučuje da se prije bilo kakve odluke o ulaganju provjeri ima li društvo dozvolu za rad u Hrvatskoj. To je moguće provjeriti putem Registara Hanfe ili upitom na e-mail potrosaci@hanfa.hr te telefonski na broj 01/6173-281.