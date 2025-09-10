Mnogi Hrvati su u očaju nakon prevare u "piramidi": Hoće li ikada vidjeti svoj novac i što uopće mogu napraviti?

Tisuće Hrvata, navodno najviše njih iz Slavonije, prevarene su na digitalnoj 'investicijskoj' platformi Xuex. Priča koja je trajala nekoliko mjeseci završila je prošli petak – aplikacija je nestala, stranica je zamrznuta, a isplate stopirane. Ostaje pitanje hoće li žrtve prevare ikada vidjeti svoj novac.

Ulazak je bio jednostavan: instalirati aplikaciju, imati Revolutovu karticu i otvoren račun na Telegramu. Prag ulaganja počinjao je od 1000 eura. Oni koji su ušli među prvima zaista su nekoliko tjedana primali 'kamatu', što je služilo kao mamac za obitelj i prijatelje, potaknut 'benefitima' za dovođenje novih članova.

Preusmjeravanje na nove platforme

Nakon kolapsa korisnicima je poručeno da je Xuex 'pod nadzorom financijskih institucija' do deset mjeseci te da 'nema razloga za brigu'. Paralelno, u iste grupe na Telegramu upadaju pozivi da se 'spasi ulog' prelaskom na novu platformu SKLCOIN. Treća, 133EX, nudi i 'subvenciju od 15 posto' na saldo – ali tek nakon uplate početnog iznosa, piše tportal.

Stručnjaci ovakav obrazac smatraju izravnim dokazom prevare: žrtve se ciklički preusmjeravaju na sljedeću shemu.

Platformom je navodno upravljao 'doktor financija' i bivši 'potpredsjednik MMF-a' Leo (Anthony) Smith – što je funkcija koja u MMF-u ne postoji, a trag o toj osobi ne može se pronaći ni u jednoj relevantnoj bazi.

Upozorenje stručnjaka

Stručnjaci za kibernetički kriminal upozoravali su da je Xuex dio šire, međunarodne mreže kriptoprevara s balkanskim čvorištima.

Bugarska vlada uvrstila je Xuex.top na službeni portal kibernetičkog kriminala kao investicijsku prevaru, a Europol i Eurojust posljednjih godina razbili su više call-centar operacija u Bugarskoj, Srbiji i na Cipru.

Božinović najavio istragu

Vezano uz slučaj piramidalne prevare, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da 'nema načina da vam netko obeća brzu zaradu na legalan način'. Kazao je da policija u konkretnom slučaju počinje s kriminalističkim istraživanjem.

Prema navodima lokalnih medija, samo iz beogradskih pozivnih centara prevareno je više od 100.000 ljudi za preko sedam milijardi dolara. Novozelandski regulator bilježi srodnu shemu Txex s desecima milijuna dolara štete u Aziji i Africi.

Što je Ponzijeva shema

Nazvana po talijanskom prevarantu Charlesu Ponziju, koji je dvadesetih godina prošlog stoljeća u SAD-u prevario tisuće ljudi, ova shema funkcionira tako da se novac novih ulagača koristi za isplatu starijih. Dok novac pristiže, sustav izgleda održiv. No kad priljev presuši, piramida se ruši, a najveći broj sudionika ostaje bez ičega.

Najpoznatiji je slučaj Bernarda Madoffa, a koji je desetljećima u New Yorku vodio fond vrijedan desetke milijardi dolara i pritom prevario tisuće klijenata, uključujući banke, fondove i filantropske organizacije. Njegova shema urušila se 2008. tijekom financijske krize i ostala zabilježena kao najveća Ponzijeva prevara u povijesti.

Što kaže Hanfa

Na upit tportala, iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) poručuju da je najveća obrana protiv ovakvih shema – zdrav razum i provjera.

Hanfa naglašava da Ponzijeve sheme nisu povezane s njezinim subjektima nadzora te da takve platforme u pravilu vode neregulirana i neovlaštena društva. Zato Hanfa ne može tehnički blokirati web stranice ni aplikacije, već preventivno djeluje edukacijom, javnim upozorenjima i upućivanjem građana na službene registre, javlja tportal.

Ključne crvene zastavice su: nereguliran subjekt koji nije u registrima Hanfe, obećanje visokih i 'sigurnih' prinosa, pritisak da se uloži 'odmah', fokus na regrutaciju novih članova te uvjetovanje dodatnih uplata prije isplate (navodni 'porezi' ili 'troškovi transakcije').

Gdje potražiti pomoć

Za već prevarene građane preporuka je jasna: slučaj odmah prijavite policiji kao kazneno djelo financijske prevare, ne uplaćujte dodatni novac 'za otključavanje isplate', sačuvajte svu dokumentaciju i komunikaciju te ne nasjedajte na 'stručnjake' koji za naknadu obećavaju povrat uloga – riječ je najčešće o novoj prevari.

Prije bilo kakvog ulaganja potrebno je provjeriti u registrima Hanfe pruža li uopće to društvo ovlaštene investicijske usluge i postoji li javno upozorenje na njega.