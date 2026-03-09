Građani, ne propustite! Od danas otvorena izložba budućeg Mosta svetog Duje u Banovini

Most preko Kaštelanskog zaljeva dio je projekta nove državne ceste koja će spojiti autocestu A1, preko čvora Vučevica, s Trajektnom lukom u Splitu. Puni naziv projekta ceste glasi Novi ulaz u Split - čvor Vučevica (A1) - tunel Kozjak - čvor na DC8 - Trajektna luka Split a njegov značaj potvrđuje činjenica da je od 2019. godine uvršten je na listu strateških projekata Republike Hrvatske, prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima. Projekt Novog ulaza u Split pripremaju i grade Hrvatske ceste d.o.o., kao državni investitor i upravitelj mreže državnih cesta.
Most između Kaštela i Splita postat će jednom od prepoznatljivih vizura grada, stoga njegovo tehničko-oblikovno rješenje, pored prometnog, ima i velik društveni značaj. Iz tih razloga Hrvatske ceste pokrenule su natječaj za tehničko - oblikovno rješenje građevine, kojim su domaći i strani stručnjaci dobili priliku izraditi, predstaviti i obrazložiti projektna rješenja velikog, važnog i skupog mosta. Predložena rješenja ocijenio je deseteročlani ocjenjivački sud, sastavljen od eminentnih stručnjaka s područja, građevine, prostornog planiranja i arhitekture.
Sam projekt predstavljen je danas u Splitu uz nazočnost gradonačelnika Splita Tomislava Šute, Ivice Budimira predsjednika Uprave Hrvatskih cesta, Ante Kuzmanića, predsjednika ocjenjivačkog suda te pobjednika natječaja.
Uz predstavljanje projekta, otvorena je i izložba nagrađenih radova, na kojoj se mogu vidjeti različita idejna rješenja mosta, urbanistički koncepti i vizualizacije budućeg izgleda novog ulaza u Split.
Izložba je otvorena i za građane, koji mogu doći razgledati prijedloge arhitekata i vidjeti kako bi u budućnosti mogao izgledati Most svetog Duje te prostor oko njega.
Projekt mosta zamišljen je kao važna prometna i urbanistička poveznica koja bi, osim funkcionalne uloge, trebala postati i novi prepoznatljivi simbol grada.
U atriju Banovine građani mogu razgledati izložbu nagrađenih radova Projektnog natječaja za tehničko-oblikovno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva. Izložba je otvorena do subote, 14. ožujka 2026.
Tijekom radnog vremena Gradske uprave možete pogledati tehničke prikaze i vizualizacije nagrađenih rješenja budućeg mosta.
Pozivamo vas da razgledate nagrađena rješenja budućeg mosta - izvijestili su iz Grada Splita.