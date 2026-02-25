Grad uvodi punktove za stanare stare gradske jezgre, evo gdje će se nalaziti

Na 14. sjednici Koordinacijskog vijeća za Plan upravljanja starom gradskom jezgrom jednoglasno je usvojen prijedlog o osiguravanju pristupnih točaka (punktova) na nekoliko lokacija uz samu A zonu konzervatorske zaštite, poručila je predsjednica GK Grad Lara Arapović Bonačić.
Jedan punkt osigurat će se u Zagrebačkoj ulici kod bedema Contarini (Đardina), a drugi kod bedema Priuli (Prima). Razmotrit će se i mogućnost trećeg punkta koji bi bio organiziran iza 11:30 sati kod Kazališta, nakon što dostavna vozila završe s opskrbom.
Pravo na zaustavljanje zasad će imati isključivo stanari stare gradske jezgre (zone A) koji koriste povlašteni parking za stanare. Zaustavljanje će biti dopušteno najdulje 30 minuta.
Getani traže opskrbne punktove, poslali su dopis Gradskoj upravi
DOSTA IM JE! Stanari splitske Stare gradske jezgre održali sastanak. Traže opskrbni punkt: "Ne želimo biti građani drugog reda"
Denmonštrancjun: Danas je prosvjed u staroj gradskoj jezgri zbog opskrbnog punkta za stanare
Stanari stare gradske jezgre traže opskrbne punktove, uputili Gradu konkretan prijedlog
Stručne službe grada u narednom će periodu formalizirati navedeni prijedlog. Nakon što se vidi kako punktovi funkcioniraju, razmotrit će se mogućnost proširenja za stanare koji pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu, ali isključivo za osobne potrebe.
Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je da se na ovaj način čuva kontinuitet života u gradskoj jezgri te se olakšava svakodnevni život preostalim stanarima. Grad će poduzimati mjere za zaštitu stanara stare gradske jezgre i razvoj sadržaja koji će sve naše sugrađane privlačiti u centar.