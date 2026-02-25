Grad uvodi punktove za stanare stare gradske jezgre, evo gdje će se nalaziti

Na 14. sjednici Koordinacijskog vijeća za Plan upravljanja starom gradskom jezgrom jednoglasno je usvojen prijedlog o osiguravanju pristupnih točaka (punktova) na nekoliko lokacija uz samu A zonu konzervatorske zaštite, poručila je predsjednica GK Grad Lara Arapović Bonačić.

Jedan punkt osigurat će se u Zagrebačkoj ulici kod bedema Contarini (Đardina), a drugi kod bedema Priuli (Prima). Razmotrit će se i mogućnost trećeg punkta koji bi bio organiziran iza 11:30 sati kod Kazališta, nakon što dostavna vozila završe s opskrbom.

Pravo na zaustavljanje zasad će imati isključivo stanari stare gradske jezgre (zone A) koji koriste povlašteni parking za stanare. Zaustavljanje će biti dopušteno najdulje 30 minuta.

Stručne službe grada u narednom će periodu formalizirati navedeni prijedlog. Nakon što se vidi kako punktovi funkcioniraju, razmotrit će se mogućnost proširenja za stanare koji pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu, ali isključivo za osobne potrebe.

Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je da se na ovaj način čuva kontinuitet života u gradskoj jezgri te se olakšava svakodnevni život preostalim stanarima. Grad će poduzimati mjere za zaštitu stanara stare gradske jezgre i razvoj sadržaja koji će sve naše sugrađane privlačiti u centar.